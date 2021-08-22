川普政府售台三關鍵軍備 承商至今尚未獲美政府合約

立法院示警，國防部有多項對美軍購，至今仍有早早簽署採購協議書，編列預算執行，但工業合作進度至今仍僅為「洽談中」，不然就是連協議書都沒生效。報告點名，空軍「鳳翔專案」採購空軍新式戰機採購案、陸軍「銳捷專案」採購M1A2T新式戰車及「獵犀專案」採購中程反裝甲飛彈等4案協議書，均因國外承商尚未獲得美方政府合約，導致協議書迄今未生效，而無法進一步與簽署對象洽商工業合作事宜。

「鳳翔專案」、「銳捷專案」及「獵犀專案，均為美川普政府宣布售我的軍備。

立法院預算中心完成「近年我國推動國防自主及國防科技工業採行措施執行情形之探討」專案研究，內容指出，依「國防部工業合作作業」規定，採購達一定金額以上的向外採購軍事投資計畫案，應執行工業合作。國軍相關單位，在不影響計畫執行進度下，需待經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，再辦理發價書簽署。

報告指出，我國前後耗資800多億元對美採購、維持樂山長程預警雷達，工業合作額度執行十餘年後進度成果皆為「零」。

報告進一步稱，近年仍有部分軍事投資計畫，國防部於經濟部與外商簽妥工業合作協議書前即先簽署發價書，採取「事後工合」，但工業合作協議書簽署多年卻仍未有具體辦理進度。報告列舉，這些案子包括：陸航機隊維保能量整合案-A型機夜間瞄靶系統後勤支援強化案、新型天兵雷達訓練模擬器、新購BLOCK 1B方陣快砲、陸航機隊維保能量整合案-電戰系統整合式檢修測台工作站、新型戰車、高效能反裝甲飛彈等案。

報告也列舉，國防部依規定採取「事前工合」的對美軍購案，包括有中程反裝甲飛彈、AAV兩棲突擊車缺裝補實、人攜式短程防空飛彈、新式戰機採購、F-16新式偵照莢艙等。

但報告指出，依經濟部工業局提供資料，陸軍「獵狸專案」採購高效能反裝甲飛彈、海軍「飛二專案」執行AAV兩棲突擊車缺裝補充及「永固專案」新購BLOCK 1B方陣快砲，分別於106年4月26日、105年5月2日及105年8月11日與國外工業合作承商簽訂工業合作協議書，但各協議書簽署至110年4月底，都已超過4年，工業合作進度都僅為「洽談中」。

報告特別點名，海軍「遊龍專案」採購人攜式短程防空飛彈、空軍「鳳翔專案」採購空軍新式戰機採購案、陸軍「銳捷專案」採購M1A2T新式戰車及「獵犀專案」採購中程反裝甲飛彈等4案協議書，均因國外承商尚未獲得美方政府合約，導致協議書迄未生效而無法進一步與簽署對象洽商合作事宜，其中「遊龍專案」早在106年12月19日簽署軍購案發價書、同年1月11日簽署工業合作協議書，但迄今已超過4年而協議書尚未生效，恐延宕我方爭取關鍵技術移轉並提升國內技術能量的期程。