我每5年須耗資百億養長程預警雷達 美商全拿峻拒工合

我國對美軍購依法有一定的工業合作額度，須釋放、技轉給國內廠商，作為自行維修之用。我國耗資409餘億元投入新竹樂山長程預警雷達（SRP）建構，全案已於去（109）年結案。我國每年持續付出大筆維持費用，粗估每五年就高達百億餘元。但我與美方協議由雷達承造商雷神公司提供「訓練計畫」及「維修中心」等2項工合技轉，美商不認。全案執行十餘年，工業合作額度是零，關鍵技術全掌握美商手中。

部署新竹樂山的長程預警雷達於民國102年擔負戰備，能360度偵追3300公里內包括戰術彈道飛彈、各類航空器目標，且應我方要求，號稱有能偵獲200公里內低雷達截面積的巡弋飛彈、無人飛行載具的性能。空軍陸續在山間擴建營舍與防空陣地，由美方人員與我共同維持。全案還建構位於北部、東部兩個飛彈預警中心。

根據空軍歷年預算編列顯示，台美針對樂山雷達維持五年簽署一次後續維持案，每一簽預算高達百餘億元，我方曾要求美釋出修能量，讓這百餘億元預算也能嘉惠國內廠商，但遭美方峻拒，美一度以不願簽署後續維持案，要讓雷達面臨當機挾持，迫使我方就範。

立法院預算中心完成「近年我國推動國防自主及國防科技工業採行措施執行情形之探討」專案研究，內容指出，偵蒐雷達採購案工業合作協議書簽訂已超過10年，但至今有具體進展，空軍於108年8月以原軍售案發價書未包含工合成本為由建議結案。

但報告指出，監察院曾於105年度「國防採購案工業合作執行成效檢討」專案調查披露：「美商公司於91年11月簽署『偵蒐雷達採購案 』之工業合作承諾書，…，於93年9月30日簽署購案發價書，…經濟部工業局與美商於100年1月28日簽署工合協議書，執行期程10年，工合額度2億2140萬美元點。…，美商自103年4月11日至6月12日共遞交3份工合計畫書，所提計畫書均不符合空軍現階段需求。美商雖已再提出另外3項工業合作個案計畫書，但主要核心品項美方仍未同意輸出，終致『偵蒐雷達採購案』之工業合作個案欄位迄今仍為空白，尚未執行任何工業合作個案。」

經濟部則說，此案協議書內載明訓練計畫及維修中心等2項內容須與我方達成共識後協議書才能生效，但雷神公司至今仍未與空軍達成共識。」

國防部也表示，此案工合協議書內容主要協議由雷神公司提供偵蒐雷達「訓練計畫」及「維修中心」等2項工合技轉，空軍曾多次邀集雷神公司及相關單位召開協調會議，該公司無法提供具體規劃，致此案工合技轉迄今仍無共識。

國防部進一步指出，空軍前於108年1月29日以正式信函向雷神公司反映，該公司檢附美空軍壽期管理中心於8月21日回覆說明本案軍售發價書(TW-D-DAH)並未包含工合預算，如需增加工合預算，必須對發價書進行修訂及增加額外預算挹注。而此案已於109年結案。

報告指出，空軍司令部「偵蒐雷達計畫」於93年至102年度執行，相關經費編列至今列在機密預算裡沒有解密。而此案於93年9月30日簽署發價書，空軍與美方雷神公司也曾就工業合作項目進行多次協商未果，卻於108年以雷神公司回函說明「本案軍售發價書並未包含工合預算」為由而規劃採現況結案，距其發價書簽署時間已超過15年，除逕予結案不再辦理工業合作的妥適性有待商榷外，其對軍購預算工合成本的掌握亦顯未臻確實，有待檢討改進。