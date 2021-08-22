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勇鷹高教機岡山、台東熟悉空域 明年交機8架
國機國造計畫中的「新式高級教訓機」，現已有兩架原型機升空，並且逐次熟悉岡山空軍軍官學校與台東志航基地訓練空域。國防部允諾，明年將交機8架。
立法院預算中心完成「近年我國推動國防自主及國防科技工業採行措施執行情形之探討」專案研究，文中載明國防部向立法院作出的承諾。研發生產刻由漢翔公司執行中。
根據空軍司令部所規劃，「新式高級教訓機」辦理期程為106年度至117年度，計畫總經費686億3901萬7000元，截至110年度已編列預算244億5131萬2千元。
空軍司令部指出，新式高級教訓機計畫於106年2月簽約啟動後，108年9月完成原型機組裝作業，並於109年6月完成原型機首飛；而國防部承諾，新式高級教訓機預計於110至115年間分年交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。而今年已有兩架原型機首飛，明年預計交機8架。
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