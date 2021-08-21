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入伍新兵打疫苗？國防部：依戰備任務優先順序分批施打
媒體報導，行政院透露軍方規畫為將入伍的新兵施打疫苗。國防部今天表示，將依照中央整體的政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打疫苗。
國防部昨天表示，因應疫情警戒等級調降為二級，經過和內政部役政署協調，規畫自9月起恢復役男正常徵集，而為了消除役男及徵屬疑慮，除了按現行防疫作為外，並規劃對入營役男實施篩檢，避免肇生防疫破口。
國防部表示，有關官兵疫苗的施打，國防部依照中央整體的政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打。
國防部表示，戰備任務訓練與防疫都是國軍的重要任務，也是戰力維繫的關鍵，國軍會做好各項防疫以及管理的作為，維護官兵健康。
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