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役男憂入伍成破口 國防部：規畫對入營役男實施篩檢

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
對於役男陳情入伍前沒有任何篩檢，恐成防疫破口。國防部今天表示，除按現行防疫作為外，也規畫對入營役男實施篩檢，避免肇生防疫破口。圖為新北役男日前報到情況。 圖／新北市民政局提供
對於役男陳情入伍前沒有任何篩檢，恐成防疫破口。國防部今天表示，除按現行防疫作為外，也規畫對入營役男實施篩檢，避免肇生防疫破口。圖為新北役男日前報到情況。 圖／新北市民政局提供

役男向立委陳情，入伍前沒有任何篩檢，恐成防疫破口。國防部今天表示，為消除役男疑慮，國防部除按現行防疫作為外，並規畫對入營役男實施篩檢，避免肇生防疫破口。

國防部表示，國軍相關防疫作為均依中央疫情指揮中心指引，採「分艙分流管理」及「分區分時行動」，並落實戴口罩、勤洗手、量體溫等健康管理作法。

國防部表示，因應疫情警戒等級調降為二級，經與內政部役政署協調，規劃自9月份起恢復役男正常徵集；為消除役男及徵屬疑慮，除按現行防疫作為外，並規畫對入營役男實施篩檢，避免肇生防疫破口。

國防部表示，訓練與防疫均為國軍重要任務，也是戰力維繫的關鍵，國防部將持恆落實各項管理作為，維護官兵健康。

役男 國防部 疫情

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