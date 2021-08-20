國防部提2000億元攻陸飛彈量產特別預算案 行政院審議

國防部規畫提出達2000億元飛彈「全量產」特別預算案，置重點於加速提前量產各式具「源頭打擊」能力的飛彈，此案已獲蔡總統拍板，預計在9月初由行政院送交立法院進行審議。

據了解，國防部確實已呈報此案，但行政院尚未核定。

對此，國防部今天表示，該依國家政策推動國防施政，並依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，審慎規劃籌建各項建軍備戰需求，以確保國家安全。有關下年度國防預算編列內容，目前尚在行政院審議當中，對於外界臆測內容，國防部不予評論。

據了解，國軍現役射程250-600公里内的彈種，包括雄二E戟隼飛彈、空射型萬劍彈等，增程型雄三「磐龍」反艦飛彈研發中。目前正在研發射程達1000公里攻陸彈種，傳有包括有雲峰飛彈、增程型雄二E、增程型弓三等飛彈。

國防部所屬青年日報曾於2018年披露，戰術反制「雄二E型」導彈曾於「漢光34號」演習期間於九鵬基地進行實彈射擊，且全數命中。依三軍作戰需求所研製的戰術型飛彈，如：防空「天弓一、二與海劍二型」、空射「天劍一、二型」、制海「雄風一、二、三」及戰術反制「雄二E型」等，都曾在當年在九鵬基地進行實彈射擊演練，且全數命中。