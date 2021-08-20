快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日執行安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部提2000億元攻陸飛彈量產特別預算案 行政院審議

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國戰略智庫CSIS過去曾公布我國現役擁有的各型自製導彈，包括雄風二E、雲峰等「攻陸」巡弋飛彈，都有外型示意圖。圖／翻攝自CSIS
美國戰略智庫CSIS過去曾公布我國現役擁有的各型自製導彈，包括雄風二E、雲峰等「攻陸」巡弋飛彈，都有外型示意圖。圖／翻攝自CSIS

國防部規畫提出達2000億元飛彈「全量產」特別預算案，置重點於加速提前量產各式具「源頭打擊」能力的飛彈，此案已獲蔡總統拍板，預計在9月初由行政院送交立法院進行審議。

據了解，國防部確實已呈報此案，但行政院尚未核定。

對此，國防部今天表示，該依國家政策推動國防施政，並依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，審慎規劃籌建各項建軍備戰需求，以確保國家安全。有關下年度國防預算編列內容，目前尚在行政院審議當中，對於外界臆測內容，國防部不予評論。

據了解，國軍現役射程250-600公里内的彈種，包括雄二E戟隼飛彈、空射型萬劍彈等，增程型雄三「磐龍」反艦飛彈研發中。目前正在研發射程達1000公里攻陸彈種，傳有包括有雲峰飛彈、增程型雄二E、增程型弓三等飛彈。

國防部所屬青年日報曾於2018年披露，戰術反制「雄二E型」導彈曾於「漢光34號」演習期間於九鵬基地進行實彈射擊，且全數命中。依三軍作戰需求所研製的戰術型飛彈，如：防空「天弓一、二與海劍二型」、空射「天劍一、二型」、制海「雄風一、二、三」及戰術反制「雄二E型」等，都曾在當年在九鵬基地進行實彈射擊演練，且全數命中。

飛彈 國防部 行政院

延伸閱讀

美國已將約7千人撤出阿富汗 稱神學士未阻撓

國防部：9月恢復後備教召 千餘名後備軍人將接受召集

立委爆3萬役男入營只量體溫免快篩 恐成全台最大群聚

國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

相關新聞

入伍新兵打疫苗？國防部：依戰備任務優先順序分批施打

媒體報導，行政院透露軍方規畫為將入伍的新兵施打疫苗。國防部今天表示，將依照中央整體的政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照...

停下武統推動台灣非戰體制 石之瑜：用和平主義抵抗美日介入

導言：眼下中美博弈日趨激烈，台海問題再成焦點。有別於川普（Donald Trump）對一中紅線的猛烈衝撞，拜登（Joe Biden）更加偏好同盟戰略，選擇聯合日本的回潮右翼，於台海議題上反覆試探中國底線。

國防部提2000億元攻陸飛彈量產特別預算案 行政院審議

國防部規畫提出達2000億元飛彈「全量產」特別預算案，置重點於加速提前量產各式具「源頭打擊」能力的飛彈，此案已獲蔡總統拍...

兩千億飛彈量產預算 總統拍板

國防部規畫提出達二千億元飛彈「全量產」特別預算案，置重點於加速提前量產各式具「源頭打擊」能力的飛彈，此案已獲蔡英文總統拍...

新兵入伍防疫 蘇貞昌指示快篩作業及疫苗施打規畫

國防部規畫9月起恢復役男正常徵集，有媒體報導，行政院長蘇貞昌指示國防部，新兵除了健康檢測及評估施打COVID-19疫苗，...

政院：原單位軍人跟入伍新兵 要有高規格防疫措施

行政院發言人羅秉成今（21）日表示，蔡英文總統對於軍中防疫工作非常重視，由於軍人生活有長時間群聚、近距離接觸等特性，無論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。