【重磅快評】危機處理？回去重看周星馳「功夫」

周星馳電影「功夫」雖已是17年前的作品，片中許多經典橋段與對白，至今始終影響華語區的「鄉民文化」（喔，這個詞也是出自他的電影）。片中最有名的一句，是火雲邪神徒手接下子彈時所說，「天下武功，無堅不破，唯快不破」。

當然，沒人可用兩隻手指夾住槍口射出的子彈。不過「唯快不破」，拿到公關學與危機處理，卻絕對是顛撲不破的真理。

近來的幾個例子，一是昨天（17日）上午，有民間無線電玩家宣稱，中共軍機飛入我防空識別區，更闖進國軍先前宣告的射擊靶區，盤旋一圈才離去，台灣各空軍基地都有戰機緊急升空。消息傳出，網路上頓時「囂張」、「挑釁」、「儼然宣戰」、「乾脆把它擊落」的罵聲不絕。到了晚間，空軍依慣例發布當天共機航跡，雖未特別提及我方靶區之事，但從附圖航跡顯示，「似乎」並未闖入。

獵奇是人性之常，內容聳動的非官方版故事，總是特別吸引人。社會大眾對小道消息未必會照單全收，但如果官方正式說法來得太晚、太簡略，甚至流於八股陳腐，就容易讓流言大規模蔓延，甚至小道消息變成主流，宰制大眾的認知。以國軍來說，當年的洪仲丘案與阿帕契案，堪稱災情最慘重例子。

就此，「快」與「準」是唯一解決方法，儘速提供迅速、正確、淺顯易懂的資訊，建立社會對此議題的正確認知。站在主管機關立場，未必所有內幕都能公開。但必須先衡量清楚尺度，確定瞞得住的部分才隱瞞，否則話講出去又被「打臉」，反而徒損自身的信度，以後即使說實話，別人都未必信。

軍方晚間公布航跡圖，間接否認共軍曾經直接穿越國軍靶區。如果國防部更希望大眾不要相信（不管事實有沒有，軍方顯然不會樂見這成為話題），當天中午國防部的例行記者會中，當媒體問起時，似乎可以更多著墨，例如宣稱「國軍正常演訓不受影響」等，而不僅是「國軍都有充分的掌握及評估，並做好各項因應準備」之類空話。

當然相較之下，國軍不是最近危機處理得最糟的例子：上周六（14日）消息傳出，漢翔進行國軍F-16戰機改良工程時，發生有毒化學劑聯胺的外洩，數名員工因此送醫；隨後又有媒體接獲消息，同架飛機在前一天，也發生類似意外。

然而對媒體追問，漢翔只表示，F-16構改必須測試緊急啟動系統，過程中發覺疑似聯胺外洩，立即依標準程序處理，相關人員就醫檢查均健康無礙。但對事件時間、人數、發生狀況等資訊，或是會不會調查外洩原因等，漢翔都不願透露，只強調事件只是「事情發生的正常程序」，媒體不應用工安意外稱之。

事件過去四天後，今天（18日）下午，漢翔又發出一篇措辭強烈的新聞稿，除再度批評媒體對聯胺事件說法誇大，並保證勇鷹高教機進度不受影響外，還宣稱「本公司為股票上市公司，本年度剛獲得公司治理評鑑前5%之殊榮，F-16升級專案及高教機專案均為公司重要任務及業務，漢翔全體同仁戮力以赴，目前成果國人有目共睹，不容不實言論汙衊，本公司刻已啟動市場監視機制，倘因媒體不實報導造成公司商譽受損或股價波動，必將採取法律行動，以維廣大投資人權益。」

勇鷹高教機身為蔡政府上任後改弦易轍的國防施政重點，在當今國內政壇朝野角力與互不信任氛圍下，總統不斷親自掛保證的勇鷹，難免和國產新冠肺炎疫苗一樣，受到外界的檢驗與質疑。此外，日前空軍一架F-16發生座艙罩空中脫落意外，由於該機才剛由漢翔完成構改，外界猜測原因時，難免也懷疑到施工品質。

在被輿論緊盯情況下，漢翔感受到的壓力不難想像，也必然會覺得部分說法對自己不公道。然而意圖止謗，最好的方法是開誠布公，用事實來說服理性閱聽者；而不是恣意發揚心底的委屈，只宣稱自己多辛苦功勞多大，或是把所有批評聲音都當成居心不良，卻不直接面對外界的問題加以解釋。

出身軍方的漢翔，雖然脫離國防部改制為國營事業已久，但對於如何面對批評、如何危機處理，顯然都有太多值得和「久病成良醫」的老東家取經學習之處。