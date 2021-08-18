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國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

傳勇鷹高教機料件不足影響專案進度 漢翔駁斥子虛烏有

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
漢翔公司今天說明，勇鷹高教機目前已完成所有空中性能測試，結果極佳，正積極進行首批量產，預計於今年度交運空軍第一批兩架量產機。本報資料照片
漢翔公司今天說明，勇鷹高教機目前已完成所有空中性能測試，結果極佳，正積極進行首批量產，預計於今年度交運空軍第一批兩架量產機。本報資料照片

最近有媒體報導漢翔公司發生F-16戰機聯氨外洩及勇鷹高教機料件不足影響專案進度，漢翔公司今天說這是子虛烏有，漢翔強調，勇鷹高教機已完成所有空中性能測試，預計今年度交運空軍第一批兩架量產機，進度符合預期。

漢翔公司表示，聯氨(化學式：N2H4)使用於F-16戰機之發動機緊急啟動系統(EPU)，該公司於F-16升級過程中依標準工程程序，對每一架戰機進行緊急啟動系統例行測試；測試過程極為嚴謹，均於特定開放場域進行，另應變措施皆備便後始得進行，程序中若有些微聯氨溢出管路，亦有專業人員即時清理裝備，接觸聯氨人員亦將接受醫學檢查，確保安全無虞，此一標準測試程序經少數媒體渲染，竟傳為本公司聯氨氣體大量外洩造成環境汙染、人員受傷，實與事實相距甚遠，更不可能造成所謂升級專案進度延宕。

另說明，勇鷹高教機目前已完成所有空中性能測試，結果極佳，刻正積極進行首批量產，預計於今年度交運空軍第一批兩架量產機，進度符合預期，現場工作士氣高昂，所謂料件不足之說子虛烏有，更遑論所謂影響交機進度。

漢翔表示，該公司為股票上市公司，本年度剛獲得公司治理評鑑前百分之五之殊榮，F-16升級專案及高教機專案均為公司重要任務及業務，漢翔全體同仁戮力以赴，目前成果國人有目共睹，不容不實言論汙衊，公司刻已啟動市場監視機制，倘因媒體不實報導造成公司商譽受損或股價波動，必將採取法律行動，以維廣大投資人權益。

F-16 高教 勇鷹

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