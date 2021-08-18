共軍西南空海域操演今沉寂？國安單位：海空域狀況正常

大陸解放軍宣稱昨（17）日起在台灣西南、東南等周邊海空域演習，操演集結艦艇、反潛機、殲擊機，群聚在台灣西南、東南等周邊海空域演習。而歷經昨日我方掌握共軍有11架快、慢速軍機穿梭巴士海峽進行海空操演外，今日清晨至記者發稿為止，據了解只有一架無人機進入西南空域遭我廣播驅離外，其餘海空域狀況正常。我方多個基地今日凌晨雖有戰機升空，但據了解是為9月屏東佳冬戰備道啟用操演而進行的預演。

媒體報導，大陸展開這次軍演之前，共軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅曾妄言指責美台頻頻勾連挑釁，發出嚴重錯誤信號，侵犯中國大陸主權，是台海安全最大禍源。而對於操演，國防部發言人史順文昨日則回應表示，對於台海區域情勢，以及海、空相關動態，國軍都有充分的掌握及評估，並做好各項因應的準備。

而根據民間西南空域等粉絲專頁監聽記載，今日清晨就有共機就進入西南空域3000公尺高度，遭我方凌晨我空軍也有多批次緊急起飛，傳是攔截共機與一架穿越巴士海峽的美機。

但經向國安單位了解，這架是單獨共軍無人機，我方依例進行廣播驅離；而空軍戰機升空，則是為了屏東佳冬戰備道啟用操演而進行的預演。

對於當前台海區域情勢，以及海、空相關動態，史順文今天表示，國軍聯合情監偵作為都有充分的掌握及評估，確保國家安全。國安官員則表示，目前台灣周遭海空域狀況尚稱正常，共軍動態暫無異狀。台海周邊海空動態應以空軍發布訊息為準。