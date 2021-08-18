國防部軍官機場超買免稅菸疑雲 傳被這個單位掌握回報

國防部由副參謀總長王興禮率領的十餘人訪美團，被傳出境時曾超買免稅菸品。軍中披露，指訪團超買免稅菸品一節，當日由國安局駐機場人員獲悉回報局本部，並上呈總統府後，曾由層峰親向國防部長邱國正關切此節。國防部與國安局上午都不評論此事。

邱國正在出任國安局長期間，曾「重手」處置國安特勤人員購買免稅菸品案，涉超買者均調職回軍，多面臨退役問題，有多個陳情案。此時傳國安局有「回報」軍方超買菸品的舉措，箇中緣由耐人尋味。

超買案日前由媒體披露後，國防部昨日表示，8月初該部公務出國訪團10餘人，於登機前曾以個人名義購菸6條，其中4條由送機人員攜返，經航警櫃台糾舉勸阻後，已退還免稅商家；另出國訪團返國時並未購買免稅品。而此案經初步調查，訪團購菸並無超、溢買事實。而國防部已頒布「公務出國進出機場勿購買免稅商品」要求，納入公務出國人員勤前教育事項。

對於超買菸品消息如何傳出，傳菸品超買事件是國家安全局駐機場人員，回報國安局後，由國安局高層親自報告層峰，層峰曾請邱國正去說明。

對此傳言，國防部上午不作評論，但強調案經初步調查，訪團購菸並無超、溢買事實，國防部於出訪團完成防疫隔離程序後，仍將主動調查全案，釐清事實。國安局也表示沒有評論。