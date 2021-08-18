美參議員宣稱在台駐紮3萬美軍 退將：約300-450人

美國共和黨參議員康寧（John Cornyn）於當地時間8月17日在推特（Twitter）上發文，宣稱美軍在台灣駐紮了3萬人，引發各界議論。海軍退役中將藍寧利在臉書貼文表示，他認為目前在台的非建制美國軍人，估計約在300到450人之間，他批評美方這位參院情報委員會的重要成員竟說出如此離譜而不知輕重的情報，不排除是有心人故意餵給他的。

據了解，除去每年輪訓來台的現役軍人外，固定駐台的美國軍人，都集中在美國在台協會台北辦事處（AIT/T），人數約有十餘人。

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）內設有「安全合作組」與「聯絡事務組」，由現役美軍負責台美軍事交流事宜。AIT/T聯絡事務組長是陸軍上校，下轄有陸、海、空軍中校事務官3人，以及陸戰隊少校事務官1人，總計5人。安全合作組長同樣也是陸軍上校，下轄陸海空小組與訓練辦公室，每個小組有2到3名軍職或國防文官，人數比聯絡事務組多。美國國防部會按資深律定AIT駐台美軍軍官為駐台資深軍事代表，大多時候是由安合組長擔任。

藍寧利表示，儘管已有人在美參議員的貼文下追問和質疑關於美國在台灣駐軍的資料是否準確，或是不斷提醒他「台灣並沒有美國駐軍」、「這麼說很危險」，但他都沒有刪除貼文。相當堅持。

他貼文表示，康寧參議員不僅曾經擔任過美國共和黨在國會參議院的黨鞭一職，更為重要的是，他目前還是國會參議院情報委員會的重要成員之一，所有美國軍方和政府的重要情報他都應該知曉。

藍寧利貼文指出，以美國參議院情報委員會的重要成員對情報的了解如此的不進入狀況，難怪此次美國對阿富汗的情報判斷會發生「世界級的誤判」。此次阿富汗被美國無情的拋棄，雖然台灣盡一切可能輕描淡寫，以不能類比為借口文宣主打「台灣絕非阿富汗」，完全沒有就此事件學到教訓，船過水無痕就這麼過了。而此時美參議員康寧稱美軍駐台高達3萬人的說法，真是謝謝他了，就像是直接而強力的給台灣的民心士氣吃了定心丸，民進黨政府對此說法非但不會否認，而會在心中暗喜之下，對此說法以「不予置評」、「不表示意見」虛應外界。

但他質疑，台灣如果有3萬美軍，請問是什麼建制？是多少個旅？還是多少個營？如此龐大的兵力，他們的武器裝備集結在哪裡？他們的指揮官勢必要上將編階，誰在台灣見過美軍上將？而供應這3萬駐軍依美軍慣例勢必還有極龐大的後勤支援設施與人員，在哪裡？老實說目前在台的非建制美國軍人，他估計約在300-450人之間。以這位參院情報委員會的重要成員會說出如此離譜而不知輕重的情報，不排除是有心人故意餵給他的。