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AIT宣傳8月美台安全合作 回顧美軍參與莫拉克救災

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
AIT今天公開美軍參與2009年莫拉克風災救災的照片。圖／取自AIT臉書
AIT今天公開美軍參與2009年莫拉克風災救災的照片。圖／取自AIT臉書

美國在台協會（AIT）今天表示，8月是安全合作月，8月AIT將彰顯美台安全合作，並表示下半年美、日、台將共同舉辦全球合作暨訓練架構 (GCTF) 人道援助及災害防救國際研討會。

AIT今天在臉書貼出三張照片，兩張為2009年莫拉克颱風襲台後，美軍與國軍合作救災的畫面，有用直升機吊掛挖土機，及美國官兵參與莫拉克風災救災前進指揮所，還有AIT前處長酈英傑參觀陸戰隊使用美製AAV7兩棲突擊車的照片。

AIT表示，8月是AIT安全合作月，在這整個月中，AIT將彰顯美台夥伴關係中的一大面向「美台安全合作」。AIT表示，美國和台灣一向共同致力於協助其他國家預備和應對自然災害。2009年莫拉克颱風襲台後，美國隨即展現真摯的友誼，為台灣受災民眾提供人道援助及災害防救的支持。

AIT表示，今年下半年，美、日、台將共同舉辦GCTF人道援助及災害防救國際研討會，讓全球夥伴能夠齊聚一堂，共同合作應對全球挑戰。

AIT今天公開美軍參與2009年莫拉克風災救災的照片。圖／取自AIT臉書
AIT今天公開美軍參與2009年莫拉克風災救災的照片。圖／取自AIT臉書
AIT前處長酈英傑參觀美製AAV7兩棲突擊車。圖／取自AIT臉書
AIT前處長酈英傑參觀美製AAV7兩棲突擊車。圖／取自AIT臉書

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