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副總長公出超買免稅菸？國防部出「重手」通通不准買
傳副參謀總長王興禮入關超帶香菸被扣，國防部今(17)日表示，此案返國人員現正於防疫旅館隔離中；經國防部以電話向相關人員初步查證獲知，訪問團購菸並無超、溢買事實，而國防部已令頒「公務出國進出機場勿購買免稅商品」要求。
國防部表示，該部8月初公務出國訪團10餘人，於登機前以個人名義購菸六條，其中四條由送機人員攜返，經航警櫃台糾舉勸阻後，已退還免稅商家；另出國訪團返國時並未購買免稅品。
國防部表示，案經初步調查，訪團購菸並無超、溢買事實，但在訪團完成防疫隔離程序後，國防部仍將主動調查全案，釐清事實。
國防部表示，基於廉正風氣及社會觀感，已令頒「公務出國進出機場勿購買免稅商品」要求，後續並納入公務出國人員勤前教育事項。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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