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共軍今操演闖我防空識別區 11架機艦穿越巴士海峽

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
殲-16機。圖/空軍司令部
殲-16機。圖/空軍司令部

空軍司令部今公布我西南空域空情動態，共軍集結包括殲-16戰機、轟-6K轟炸機等11架快慢機種，闖我防空識別區穿越巴士海峽進行操演。空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

大陸解放軍今（17）日在台灣西南、東南等周邊海空域演習，宣稱操演集結艦艇、反潛機、殲擊機，群聚在台灣西南、東南等周邊海空域演習。

媒體報導，共軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，美台頻頻勾連挑釁，發出嚴重錯誤信號，侵犯中國大陸主權，是台海安全最大禍源。

對共軍操演，國防部發言人史順文今天表示，對於台海區域情勢，以及海、空相關動態，國軍都有充分的掌握及評估，並做好各項因應的準備。

空軍司令部今天發佈，西南空域今有共軍運-8反潛機 1架次、運-8遠干機 1架次、空警-500機 1架次、殲-16機6架次、轟-6K機2架次活動，共計11架次。

而對於退輔會主委馮世寬披露，在擔任國防部長時，曾指示空軍司令「如若狀況危急時，完全授權空軍司令發動第一擊，絕不可讓我們的飛行員被擊落」，史順文表示，為因應共軍各項侵擾行為與突發狀況，國軍均已完備各項作業程序，並依照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，妥慎應處，以爭取時效並確保安全。

空軍司令部今公布我西南空域空情動態，共軍集結包括殲-16機、轟-6K機等11架快慢機種，今闖我防空識別區穿越巴士海峽進行操演。圖/空軍司令部提供
空軍司令部今公布我西南空域空情動態，共軍集結包括殲-16機、轟-6K機等11架快慢機種，今闖我防空識別區穿越巴士海峽進行操演。圖/空軍司令部提供
轟-6K機。圖/空軍司令部
轟-6K機。圖/空軍司令部

空軍 國軍 反潛機

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