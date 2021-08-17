共機頻頻擾台 軍友社慰問各基地為空軍打氣

近來中共戰機頻頻闖入我方防空識別區，為了慰勞辛苦守護空防的官兵，並提前祝賀中秋節，軍人之友社理事長李棟樑，今天與空軍司令熊厚基飛往台灣西部各基地，代表社會各界向對國軍官兵全天候堅守崗位，捍衛國防安全的表現致謝。這也是李棟樑上任7年來，第1330個（次）獲得軍友社慰勞的部隊。

軍友社一行今天到訪慰勞的空軍基地，包括台北松山、台中清泉崗、台南、屏東，致贈慰問金及禮品犒慰辛勞，提前向官兵祝賀中秋佳節愉快；單位也回贈紀念品，感謝軍友社長年來的關懷與支持。

李棟樑說，中秋節是我國重要民俗節日，若非空軍官兵們堅守崗位、守護國土安全，民眾也沒法安心過節。近來中共軍機不斷侵擾，空軍在第一時間起飛攔截並驅離，非常辛苦，也令人感佩。他表示，國軍是維持穩定發展的重要力量，軍友社會永遠做國軍堅強的後盾，希望能以用實際的行動嘉惠三軍，為大家加油打氣。