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美國有天會拋棄台灣？學者：應自己做好台海和平的角色

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方。記者徐偉真／攝影
國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方。記者徐偉真／攝影

美軍撤出阿富汗，有人將台灣和阿富汗情勢類比，認為美國有一天也會拋棄台灣。淡江大學戰略所教授黃介正今天說，當年八二三砲戰是我方先付出慘痛代價後美援才到，但那時已經有共同防禦條約了，美軍真正的協助都是我方先付出相當代價後沒被擊潰才會出手協助，他認為台灣應維持台海和平，與其期待美國相救，不如自己做好台海和平的角色。

國家政策研究基金會今天舉辦「阿富汗變天後的國際情勢」，由基金會國家安全組召集人林郁方主持，外交部前部長歐鴻鍊、黃介正出席。

林郁方說，台灣和阿富汗對美國的戰略價值不同，把兩者類比很不恰當，兩岸間有台灣海峽，若發生戰爭會先在海上和空中進行，我方反登陸、海上等戰力不弱，阿富汗是高原，地形崎嶇，冬寒夏熱，不利機械化部隊作戰。20年前美軍進駐現在撤軍，這都符合美國國家利益，美國當年和我國斷交，現在來拉攏台灣，可見權力都在強者手上，不在弱者那方，美國的外交政策如何進行才符合國家利益，解釋權和決定權在華府。

林郁方說，美國對我方來說很重要，但我國還是要設法擴大自己的國家利益，也要追求自己的國家利益，我方追求對外政策、兩岸關係時，也要想如何追求自己的國家利益，和美國相符時對我們最好，不符合時要設法生存下來，我們依賴美國，但不能全部依賴，要有自己的想法和戰略來保護自己。

歐鴻鍊說，美國的行動造成阿富汗的國際勢力「東升西降」，他認為中國大陸政府很可能會和塔利班合作，一旦塔利班執政，就邀請他們參加一帶一路，種種跡象顯示中國大陸在該地區的影響力正在提升當中。

歐鴻鍊說，民進黨政府和綠營人士深陷在「美國會來救我們」的迷思中，但美國從未這樣說過，只說會協助，協助方法可能就是派顧問團，美國一直說台灣要加強自身防衛力量，作法是把要淘汰的武器高價賣給我方，發戰爭財，他要問若美國介入，最後可能也是落荒而逃，那台灣是否會跟越南、阿富汗相同下場呢？

黃介正說，台灣跟阿富汗處境不同，台灣和美國沒有同盟、邦交、駐軍、聯訓、聯演，阿富汗是失能衰敗的國家，台灣沒有內戰，阿富汗是中央政府難管理的分散體，台灣則是高度城市化，雙方知識水平也不同，美軍、合約包商無法訓練出阿富汗政府軍，其中很大原因是他們識字率太低，另外美軍在阿富汗的敵人是塔利班，但若台海有事，美軍要面對的是亞洲最強的解放軍。

黃介正說，大家關心若中共武力犯台，美國是否出手相救，不用講太遠，古寧頭戰役時沒有共同防禦條約，但八二三砲戰時已經有了，是我們先付出慘痛代價後美援才到，談戰爭很容易，台灣現在不缺「鍵盤黨」，但台灣真正的發展是要維持台海和平，他始終相信「不打就贏、不戰為勝」，只要兩岸不發生戰爭，尤其是未來幾年我國面對凶險很多，讓中共軍委無法下達決心才是我方要努力的目標，「與其期待美國相救，不如我們自己做好台海和平的角色」。

淡江大學戰略所教授黃介正。記者徐偉真／攝影
淡江大學戰略所教授黃介正。記者徐偉真／攝影
外交部前部長歐鴻鍊。記者徐偉真／攝影
外交部前部長歐鴻鍊。記者徐偉真／攝影

阿富汗 美軍 台海

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