空軍C-130機備便慈航救援海地 國防部：待友邦提出需求

友邦海地遭遇7.2強震傷亡慘重，有官員透露高層已指示空軍檢整C-130運輸機丶相關物資備便待命進行跨海人道支援。對此，國防部發言人史順文上午表示，若友邦向我國提出需求，國防部將配合政府相關單位提供必要協助。

據了解，空軍慈航任務模式，是先檢整2架C-130運輸機備便待命起飛，但須由外交部徵詢美國同意與及飛經國家地區的航權申請，並由民間募集相關物資。

空軍C-130運輸機執行友邦救援的慈航任務多有前例，2013年11月，菲律賓遭海燕颱風侵襲造成重大死傷，空軍曾派遣2架C-130運輸機前往救援；2010年1月海地發生規模7的強震，當時空軍以1架編號1314的C-130運輸機，滿載5.3噸的醫療及救援物資飛往海地，但當時海地機場滿載各國救援航機，機場量能不足，我機飛抵多明尼加卸貨，物資改由陸路進入災區，來回全程飛行距離達到3萬7000公里。