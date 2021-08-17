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義務役男能不能扛台海戰爭？國防部：他們是合格戰鬥兵

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
日前一項民調宣稱有6成5的台灣人願意上戰場捍衛台灣，外界關切現有四個月的軍事訓練役所訓練出的義務役士兵訓練，是否足以支撐現代化戰爭？國防部發言人史順文上午表示，役男入伍完訓後，就是一位合格戰鬥兵。圖／國防部提供
日前一項民調宣稱有6成5的台灣人願意上戰場捍衛台灣，外界關切現有四個月的軍事訓練役所訓練出的義務役士兵訓練，是否足以支撐現代化戰爭？國防部發言人史順文上午表示，役男入伍完訓後，就是一位合格戰鬥兵。圖／國防部提供

日前一項民調宣稱有6成5的台灣人願意上戰場捍衛台灣，外界關切現有四個月的軍事訓練役所訓練出的義務役士兵訓練，是否足以支撐現代化戰爭？國防部上午表示，役男入伍完訓後，就是一位合格戰鬥兵。

台灣民間機構制憲基金會10日發布的民調宣稱，近6成8的台灣民眾認同自己是台灣人，2成8的民眾認為自己既是台灣人也是中國人。另有6成5的民眾表示，萬一中國大陸武力攻打台灣，自己願意為台灣上戰場。

國防部上午舉行線上記者會，媒體詢及這項民調，詢問目前義務役士兵訓練，是否足以支撐現代化戰爭？

史順文表示，軍事訓練役男入伍是以合格步槍兵作為訓練目標，再經專長訓練後，即可成為「合格戰鬥兵」；役男退伍後，國防部將持續配合進行教育召集訓練，以維持基礎戰鬥技能及後備戰力，維護國家安全。

台灣人 役男 民調

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