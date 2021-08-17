聽新聞
test
0:00 / 0:00
義務役男能不能扛台海戰爭？國防部：他們是合格戰鬥兵
日前一項民調宣稱有6成5的台灣人願意上戰場捍衛台灣，外界關切現有四個月的軍事訓練役所訓練出的義務役士兵訓練，是否足以支撐現代化戰爭？國防部上午表示，役男入伍完訓後，就是一位合格戰鬥兵。
台灣民間機構制憲基金會10日發布的民調宣稱，近6成8的台灣民眾認同自己是台灣人，2成8的民眾認為自己既是台灣人也是中國人。另有6成5的民眾表示，萬一中國大陸武力攻打台灣，自己願意為台灣上戰場。
國防部上午舉行線上記者會，媒體詢及這項民調，詢問目前義務役士兵訓練，是否足以支撐現代化戰爭？
史順文表示，軍事訓練役男入伍是以合格步槍兵作為訓練目標，再經專長訓練後，即可成為「合格戰鬥兵」；役男退伍後，國防部將持續配合進行教育召集訓練，以維持基礎戰鬥技能及後備戰力，維護國家安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言