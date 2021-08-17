國軍迷彩口罩自給自足日產十萬片 外面買不到

國防部今天披露在軍備局生產製造中心第209廠建置的國軍醫療用口罩自動化生產線，每日可生產10萬至20萬片軍版迷彩口罩，滿足國軍戰備需求。

國防部上午舉行線上記者會，介紹「軍版」口罩國家隊，209廠長王文宏表示，109年初，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）開始流行而散播全球，鑑於疫情未歇，口罩已成為國軍必需戰備物資，第209廠因應國軍防疫需求，建置國軍醫療用口罩自動化生產線，以滿足國軍戰備需求。

他指出，口罩生產線設置在臺中市清水區的軍備局生產製造中心第209廠傘製所營區，設有超音波口罩熱熔機組2套，並保留可擴充2套空間。每日雙線單班可生產10萬片口罩，雙班可生產20萬片口罩，平時可滿足國軍戰備與防疫需求，疫情期間則可納入衛福部防疫體系統籌運用，強化國家防疫醫療戰略物資產製能量。產品已於110年2月3日獲衛福部頒第一等級醫療器材許可證，取得製造及販售資格。並自民國110年3月份進入量產階段迄今。

而對209廠為何要建立口罩生產線？有無與民爭利的疑慮？該廠是否會納入口罩國家隊生產？史順文表示，鑑於新冠肺炎疫情仍可能反覆流行，防疫所需要的口罩已成為國軍日常防疫的物資，因此由生產製造中心第209廠建置醫療用口罩自動化生產線，可滿足國軍需求及貫徹國家防疫政策。

史順文表示，該部口罩生產線是以國軍防疫物資自給自足為原則籌建，且當前國內廠商在口罩生產量能上均能滿足民眾使用，不會有與民爭利的疑慮。將配合中央的防疫政策，並視疫情發展情況，適時配合國家政策產製口罩，滿足國軍及社會大眾所需。

他說，軍備局第209廠生產的迷彩口罩是以國軍防疫物資自給自足為原則籌建，未對外販售。