8月恢復役男徵集入營 沒疫苗可打家長役男心驚驚

國內疫情警戒降級，內政部役政署8月起恢復辦理役男徵集入營，但許多役男卻還沒有打疫苗，引起家長與役男的緊張，擔心入營後增加染疫風險，台南市議員要求市府專案為役男注射疫苗，民政局局長姜淋煌表示，6月時就已向中央反應此一問題，會盡速設法。

台南市議員林美燕與曾培雅今天為役男請命，表示接到家長與役男陳情，指入伍在即卻還沒有打疫苗，他們向內政部役政署詢問疫苗相關事宜，役政署僅回答請役男自行至1922「疫苗施打意願登記與預約系統」進行意願登記，但最近一輪符合預約資格對象為36到64歲，而現在入伍的大部分為大學剛畢業約22、23歲左右，「等排到疫苗可能都要退伍了」

林美燕表示，軍人列在第7類疫苗接種意願，但義務役必須入伍後才符合「軍人身份」，而且即使入伍後也不知何時才能打到疫苗，打完疫苗也要14天後才有保護效果，但役男從入伍的當天起，就與其他役男群聚在一起，染疫風險相當高。

曾培雅表示，詢問台南市衛生局，回覆會由國防部造冊接種，事實上根本還是要等1922意願登記，營區屬於人口密集單位，市府應該協助役男一接到兵單，先安排注射疫苗。