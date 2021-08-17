副參謀總長赴美返國超帶香菸罰七千 國防部等他交待

40年前南韓與台灣一起開始學習造艦，如今南韓已能建造超過萬噸的神盾驅逐艦，外銷包括潛艦在內各式艦艇，雙方在此領域的成績，早已不可同日而語。 1970年代末期我國與南韓都派員赴美「取經」學習造艦。然而南韓海軍從1981年以後，所有主戰艦艇都係自製，如今已擁有萬噸級的神盾艦甚至還能對外銷售。相較之下，我國自行研發的軍艦，至今只限於700噸級的沱江級巡邏艦。 是什麼原因讓台灣看不見南韓的國艦國造技術車尾燈？問題很簡單、答案很複雜，且從冷戰初期雙方面對的敵人屬性不同說起，再到雙方的國防政策以及外交情勢的差異。

2021-08-17 08:07