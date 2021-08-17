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副參謀總長赴美返國超帶香菸罰7千 國防部：隔離完約詢

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副參謀總長赴美返國超帶香菸罰七千 國防部等他交待

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸官54期畢業的王興禮曾任10軍團、陸軍教準部、澎防部指揮官等職務，過去在軍團指揮官主導漢光36號演習時頗獲得肯定，轉任陸軍副司令後，7月底升任副參謀總長一職。記者洪哲政／攝影
陸官54期畢業的王興禮曾任10軍團、陸軍教準部、澎防部指揮官等職務，過去在軍團指揮官主導漢光36號演習時頗獲得肯定，轉任陸軍副司令後，7月底升任副參謀總長一職。記者洪哲政／攝影

副參謀長王興禮近日因公前往美國，傳上周三返國後因超量攜帶7條香菸超過規定，香菸出關時當場被扣下。國防部發言人史順文今（17日）表示，針對媒體報導內容，在相關人員完成返國隔離程序後，配合調查，以釐清事實。

國安局「私菸案」造成多名將領、軍官遭法辦、退役，國防部長邱國正任國安局長時大刀闊斧處理此案後，奉調現職，出國採購菸品合理與否當是軍中將領們三令五申的「禁忌」，不想王興禮返台後傳被扣下超量香菸，軍中議論紛紛。

國防部上午舉行線上記者會，發言人史順文表示，針對媒體報導內容，在相關人員完成返國隔離程序後，配合調查，以釐清事實。

據了解，國防部總督察室有關注到此事，將在王興禮完成隔離程序後約詢了解。

依據財政部規定，入境旅客違規攜帶超量菸酒，依「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」第45點第1項第3款規定，捲菸罰鍰為每條(200支)新台幣1000元，而超過免稅數量的菸酒由海關沒入。若王興禮超帶7條菸，將面臨7000元罰鍰。

陸官54期畢業的王興禮曾任10軍團、陸軍教準部、澎防部指揮官等職務，過去在軍團指揮官主導漢光36號演習時頗獲得肯定，轉任陸軍副司令後，7月底升任副參謀總長一職。

國防部 國安局 陸軍

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