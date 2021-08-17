獨／雲豹甲車淡水河沿岸機動偵巡 軍威吸引民眾目光
關渡指揮部機械化步兵第一營今天執行營外戰備偵巡任務，雲豹八輪甲車隊沿台二線機動進入淡水河口戰術位置，甲車在車水馬龍的市區，官兵戮力戰備的身影，吸引民眾關注。
機動過程中，一輛居間策應的雲豹甲車因紅綠燈在竹圍捷運站前落單，遭大小民車「包圍」緊貼，駕駛臨危不亂，前顧後盼確定沒有危險後，將車排至加力檔摧出吼聲，順利跟上車隊。
自110年起，陸軍推動戰備部隊營區外偵巡，建立常態訓練模式，並且視後續新裝備成軍、現有裝備性能提升等建軍進度，擴大實施完整部隊跨作戰區的機動訓練。
漢光37號演習實兵即將展開，國軍各部隊都在暖身，熟悉狀況發布後，須迅速離營進入各作戰區戰備位置，不能拘泥在駐地。
關指部機步一營今天上午離開位於關渡的旅部後，沿台二線省道駛往淡水，進行戰備偵巡訓練，配合實況場景演練，使官兵熟稔戰場景況，強化臨戰訓練。而甲車行駛在台二線，與周邊大批民車緊臨，高度考驗駕駛技術！
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