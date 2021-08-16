感念榮民貢獻 退輔會舉辦在台亡故榮民中元祭悼儀式

退輔會今天表示，為感念歷年在台亡故榮民對國家貢獻，今天在北、中、南、東地區舉辦中元祭悼儀式，由主任委員馮世寬等官員主祭。

退輔會表示，為感念歷年在台亡故榮民保國衛民，參與經建，深耕社會之勳蹟，特於中元節分北、中、南、東地區舉辦祭悼典禮，以表尊崇與緬懷。

北部地區祭悼典禮於今(16)日上午10時在臺北市軍人公墓忠烈祠祭殿舉行，馮世寬擔任主祭，輔導會各處會主管、北部地區所屬機構首長、投資事業機構會薦首長代表與祭，向歷年在台亡故榮民靈位上香、獻花、獻果、鞠躬致意，典禮簡單而莊嚴。

中、南、東部地區祭悼典禮，則分別於國軍彰化忠靈塔、高雄市軍人忠靈祠、花蓮縣軍人忠靈祠舉行，並由副主委李文忠、陳曉明、呂嘉凱分別主祭。