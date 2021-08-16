飛鎧二號啟用苗栗飛彈陣地 退將：主要應為儲彈之用

空軍編列預算以「飛鎧二號」計畫為名整建苗栗西湖飛彈陣地與掩體，計畫進駐飛彈車與營、連單位。空軍前副司令張延廷研判，這座基地未來主要應作為「儲彈」之用，其地理位置可供快速支援北部與中部作戰區，同時也強化中部作戰區防空戰力。

空軍不證實「飛鎧二號」工程將進駐什麼彈種，但已公開資料指飛鎧是愛國者三型飛彈採購案相關。目前全國愛國者固定駐地，分別有台北南港、新店、萬里；台中清泉崗、坪林；嘉義水上；高雄考潭；屏東大聖東等八處。平時駐地內有雷達開啟執行戰備，但狀況提升時，各基地飛彈車須疏散到各地機動位置接戰。

空軍部署、整建中的飛彈基地，除愛國者三型外，天弓三型已陸續部署東部，部分特種飛彈如攻陸性質的雄二E型「戟隼飛彈」，則正在興建有特車間與掩體的駐地，但這些工程因應武器國造性質，基地工程均交中科院主導，據信在新竹關西、屏東萬金都有工程在進行。另海軍已在台中清水興建岸置魚叉飛彈基地。

張延廷表示，若以「飛鎧」一名指的是愛國者三型飛彈，基地設立在苗栗西湖「平封戰啟」的既有陣地上，一來可免去土地徵收經費，並省卻環境影響評估過程，可供快速整建，二則利用現有陣地地坪、掩體整建，也能節省經費。

張延廷認為，研判空軍整建苗栗西湖基地，主要是為「儲彈」之用，其位置便於快速機動支援北部作戰區與中部作戰區。而愛國者飛彈駐地現已陸續部署於北、中、南部，中部雖已也有清泉崗與太平兩個駐地，但過去評估反飛彈與防空戰力，中部十軍團防禦力仍較為薄弱，若在苗栗增加部署愛三，可強化中部作戰區防空戰力。