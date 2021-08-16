國軍17大營區工程涉防務整合 陸軍234旅將移防清泉崗

空軍「飛鎧二號」整建苗栗西湖飛彈基地，並未納入國防部工營中心所公布「設計及招標中」案件，目前國防部有17個大型營區工程案正招標中，相關工程牽涉部隊調動。國防部標案顯示，憲兵202指揮部搬遷所需的新貴陽大樓已招標中；十軍團52工兵群將遷往雲林虎尾，新建的清泉崗營區，則將供陸軍機歩234旅將移防進駐。

國軍目前招標中的大型土建基地工程，包括北投國防大學復興崗營區職務宿舍統包工程、台北大直營區綜合大樓統包工程、憲兵堅實營區統包工程；桃園則有龍山營區新建工程、中壢龍岩南營區統包工程、桃園市龜山區下湖東營區統包工程，新竹則有陸軍湖口營區統包工程。在台中則有，已決標的清泉崗營區新建工程、新社的興中山莊統包工程；后里營區統包工程、雲林縣虎尾鎮的虎尾營區統包工程；台南方面，有歸仁營區綜合大樓統包工程。高雄市大寮區的會結營區新建工程。林園區的勾踐營區統包工程。

國防部工營中心設計及招標中案件，由北到南計有北投國防大學復興崗營區職務宿舍統包工程，執行期程107-114年，計畫金額34億8,169萬5000元。台北大直營區綜合大樓統包工程，執行期程108-112年，計畫金額8億7萬6000元。台北市貴陽大樓新建工程，執行期程107-112年，計畫金額為4億8309萬2000元。憲兵位於新北市泰山區的堅實營區統包工程，執行期程108-111年，計畫金額為5億2575萬7000元。

桃園則有龍山營區新建工程，執行期程為106-112年，計畫金額25億7653萬2000元；中壢龍岩南營區統包工程，執行期程為109-114年，計畫金額13億7005萬3000元。桃園市龜山區的下湖東營區統包工程，執行期程為109-113年，計畫金額為9億8924萬6000元。新竹則有陸軍湖口營區統包工程，執行期程為108-114年，計畫金額為78億4467萬9000元。

在台中，有已決標的清泉崗營區新建工程，執行期程為108-112年，計畫金額7億2967萬5000元。其次為新社的興中山莊統包工程，執行期程為109-114年，計畫金額21億7176萬3000元；后里營區統包工，執行期程為109-114年，計畫金額為14億9842萬3000元。雲林縣虎尾鎮的虎尾營區統包工程，計畫金額23億9629萬3000元，執行期程為109-114年。

台南方面，國軍有歸仁營區綜合大樓統包工程，執行期程為109-112年，計畫金額2億9693萬3000元。高雄市大寮區的會結營區新建工程，執行期程107-111年。林園區的勾踐營區統包工程，執行期程108-112年，計畫金額13億1164萬5000元。

在高雄左營方面，海軍有鄭和營區職務宿舍新建工程，執行期程為107-112年，計畫金額為6億2183萬2000元。水下作業大隊所屬的水星營區統包工程，執行期程109-113年，計畫金額為7億3637萬5000元。

相關工程牽涉部隊調動，相關標案內容顯示，十軍團52工兵群將遷往雲林虎尾，新建的清泉崗營區，將供陸軍機歩234旅移防進駐；清泉崗南大營區，五八砲指部雷霆2000多管火箭將移防至此。