獨／愛三新駐地？苗栗廢飛彈掩體將接電重生 再戰台海

在空軍決定以軍購結餘款對美增購增程型愛國者三型飛彈後，空軍對外招標將在苗栗西湖增建一座名為「飛鎧二號」的飛彈基地，將民國50年代美軍在當地駐紮「勝利女神」防空飛彈陣地、掩體，重新整建作為新飛彈部隊的營、連部駐地。營區內現存一座美軍曾使用的儲彈掩體，也將重新整建為「龍安儲彈間」，基地將重新翻修、接電，未來進駐人員、飛彈車，休眠近數十年的神秘陣地將重新通電，擔負戰備任務。

空軍司令部昨天證實「飛鎧二號」基地興建計畫，表示營區整建相關事宜，除重視環保、工程品質及撙節經費外，並將適時向地方說明，以爭取支持。

這處於位苗栗西湖的飛彈基地，民國50年代興建部署美軍勝利女神飛彈，後期則是鷹式飛彈。基地撤軍後，地方政府曾率媒體進入勘查，內部有直升機停機坪、勝利女神飛彈工事掩體、鷹式飛發彈射台、地下坑道等，一度希望改建為軍史公園，行政院也將土地無償撥用給地方。

但國防部在完成「飛鎧二號」飛彈基地重新設計與水土保持計畫，並經苗栗縣府核定後，基地去年9月以4億5376萬餘元預算招標重新整建，基地目前重近歸空軍防空暨飛彈指揮部列管。但截至昨天為止，尚無法決標，平日有空勤總隊直升機利用此地作為吊掛訓練。

根據地方政府一度公布的水土保持計畫書，重新整建的「飛鎧二號」的飛彈基地，除整地、既有設施拆除工程，將新建紀念碑、連、營部大樓、籃球場、特種車輛間、飛彈射控與發射架地坪飛彈車爬坡道、高頻天線基座與電源機房等，尤其要將基地內現存一座美軍儲彈庫，整建為「龍安」儲彈間，以十片厚重鋼門組成屏障，內有吊彈天車，其餘還包括有特定飛彈車所使用的龍安特車間、油池間等。