國海院「台灣水下聲景監測機制」 加把勁就有軍事用途

海洋委員會所屬的國家海洋研究院正與學術單位建立「台灣水下聲景監測機制」，主要是為建立離岸風電場的水下聲景資料，以便對鯨豚族群結構、個體數量、空間分布，以及擱淺鯨豚的病理進行研究，未來將建立完整的台灣水下聲景資料庫。有官員透露，這項機制包括蒐集往來船隻、潛艦聲紋，若有敵潛艦聲紋樣本供比對判讀，自然也應能用在軍事用途。

海委會向立法報告表示，該會國家海洋研究院自108年成立後，逐年編列預算並統籌規劃台灣水下聲景監測研究計畫，提供海域生態保育與水下開發行為環境管理的基線資料。

海委會表示，108年國海院與知洋科技有限股份公司合作進行「台灣周邊海域水下噪音與被動式聲學監測網先期規劃」案，已完成水下噪音與被動式聲學監測網的建議規劃，以及大肚溪、彰化外海離岸風電被動式聲學試驗。

海委會指出，國海院109與國立台灣大學合作執行「離岸風電場近海鯨豚族群健康評估與水下聲景資料建置」一案，為建立離岸風電場的水下聲景資料及鯨豚族群結構、個體數量、空間分布，以及擱淺鯨豚的病理進行研究。而長期監測及收集聲景資料，才能得到較平衡的測量基準。長期監研究將逐年規劃擴大監測範圍。

海委會表示，按經濟部能源局規劃離岸風場將於110年將進入潛力場址開發階段，計有大量風機機組投入運轉，其所製造噪音將影響海洋生物更甚，因此國海院規劃於110年測離岸電場水下聲景，以利離岸風電場周遭海洋生態保與噪音控管。

海委會表示，國海院計畫在台灣西部海域進行水下噪音傳遞監測。而水下聲景可分為物理音，如海浪、雨聲；人為音，如船舶、海上活動；生物音，如海洋哺乳動物、魚類等。聲景如何傳遞及損耗及對生態影響較無完整研究，國海院預計於110年辦理水下聲景傳遞與損耗研究，藉由數值分析求得不同海洋生態系音傳損失，作為棲地保育重要參考依據。

海委會說，國海院擬於110年進行水下聲景對指標性物種影響研究。短中期計畫於110年至112年，將以監測離岸風電場及海洋生態系熱區為海洋水下聲景監測重點，並逐步建立台灣水下聲景資料庫；長期計畫則是112年至14年，計畫建置完成台灣水下聲景資料庫，包含錄音檔、波型圖、頻譜圖、時空紀錄、視覺化資訊。

國安官員透露，國海院這項計畫監空機制靈敏，除可以蒐集魚類、鯨豚的聲音，也可以蒐集往來船隻的聲音，船隻就包括漁船、貨輪、商船與潛艦，因爲轉速、頻率不同，什麼聲音都能蒐集。若有敵潛艦聲紋樣本供比對，自然也應能用在軍事用途。