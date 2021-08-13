獨/814勝利84周年 空軍披露AIM-120飛彈在台射訓實況

明日是空軍「八一四勝利」84週年，空軍製作影片紀專輯，披露空軍戰訓實況，片中F-16V戰機發射美造AIM-120中程空對空飛彈的畫面罕見曝光。

空軍司令部今在臉書粉專公布影片並貼文表示，時值空軍「八一四勝利」84週年，雖然面臨敵情及疫情威脅，中華民國空軍仍恪守職責，時時刻刻捍衛著國家領空，我們有抗敵的勇氣、抗疫的決心，這是筧橋精神的發揚，也是空軍傳承的榮耀，謹以此片感謝每位辛勤奉獻的空軍勇士們。

檢視片中各項戰訓畫面，空軍披露今年5月的海空精準飛彈射擊聯合訓練中，對白雖表示畫面屬「空對面射擊」，但畫面出現四聯隊F-16戰機執行美造AIM-120中程空對空飛彈實彈射擊畫面。

空軍在片中進一步指出，為發揮各型戰機空對面武器裝備效益，磨練人員實彈投技巧與操作信心，空軍規劃年度實彈投擲訓練，採整合訓期、資源共享與集中射訓方式執行，於今年6月起於石礁靶場辦理，由第一、三、四、五聯隊派遣F-16及IDF等型機，執行空對面實彈投擲，另於3到6月間期規劃紅外線飛彈射擊訓練，提升人員實彈射擊經驗。

F-16戰機配備相關武器種類眾多，如IM-120先進中程空對空飛彈、AGM-88 HARM高速反輻射飛彈、AGM-84L魚叉反艦飛彈、AGM-65小牛飛彈、AAIM-9X響尾蛇空對空飛彈等。

據了解，空軍四聯隊是在5月某日清晨5時35分，由4架F-16V掛載AIM-120飛彈在東南空域執行這項射擊任務，4架機全數命中目標。據信是美售我該型彈後首次同意在台實彈射擊。

美國在2000年9月售我兩百枚AIM-120，但不同意飛彈儲儲存在台灣，而是放在關島，我方須於狀況提升後才得派C-130運輸機前去提取，但大取得AA-12中程空對空飛彈後，2003年放行儲存於台灣，我國在2007年再次採購218枚。