民調稱6成5台灣人願意上戰場 專家：民眾對戰爭認識不足

隨著兩岸關係越趨緊張，台灣人自我認同的意識更顯凝聚。台灣民間機構制憲基金會10日發布的最新民調顯示，近6成8的台灣民眾認同自己是台灣人，2成8的民眾認為自己既是台灣人也是中國人。此外，有6成5的民眾表示，萬一中國武力攻打台灣，自己願意為台灣上戰場。

若與2019年8月所做的民調相比較，支持台灣與中國的關係「維持現狀」的比例從56.1%掉到今年8月的50.1%，偏向「台灣獨立」的比例則從31.5%提升到38.9%，支持「兩岸統一」的比例從7.5%掉到4.7%。

這一項民調的調查時間落在8月3日到8月6日間，剛好是在民族主義沸騰的東京奧運將結束之際。調查中顯示了台灣民眾對於「國籍正名」一事的高度需求，有83.4%的民眾支持未來以「台灣」為名參加國際賽事。另外，也有79.1%的民眾支持政府駐外機構可以正名為台灣，與近日台灣傳出要在立陶宛建立歐洲第一個「台灣代表處」的事件相呼應。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩在記者會上表示，此次東京奧運會台灣選手的亮眼表現凝聚了台灣主體意識，台灣民眾對「國家正常化」的支持度也隨之創下新高。

另一個自1990年代初期以來每年針對「台灣認同」的主題進行民調的政治大學選舉研究中心民調也顯示出了類似的結果。該民調指出，2021年6月時，認為自己是台灣人的比例達63.3%，為歷史第二高，並有25.8%民眾偏向獨立，創下新高。

多數民眾不認為中國會攻台

台灣制憲基金會成立於2018年，是由台獨運動領袖辜寬敏所成立的財團法人機構，目的是推動制定台灣「新憲法」、實現「台灣國家正常化」的理想。考慮其背景，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正向德國之聲表示：「該民調多少有其機構效應，但確實也反映出許多台灣人在國際上被孤立、打壓的情緒。」

該份民調在「參戰意願」的項目上問：若是中國以武力攻打台灣，請問您會不會為了保衛台灣而上戰場？黃介正認為，這樣的問題多少牽涉精神道德，「大多數台灣人應該不會直接說不。」但他認為，要讓民眾有效回答其保衛台灣的意願，應該要提供一些背景資訊。

他說：「如同你問奧運正名的問題，多數人你問他我們要不要以台灣為名參加奧運，他會說要，但他不會直接聯想到這件事情背後的障礙、國手要背負的壓力等。駐外機構正名也一樣，要跟一個國家從頭開始建立關係的困難性？我們剩下15個邦交國同時會遇到什麼樣的壓力？這些都很難被評估。」

台灣社會長期處在中國軍事威脅下，黃介正說，一般大眾普遍覺得「中共攻台」是一件不一定會發生的事。台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會今年3月共同發布的民調也顯示，63.3%的台灣民眾認為中國不會攻打台灣。

台灣民眾有「備戰意識」嗎？

台灣ETtoday新聞雲民調中心2020年10月的一份民調顯示，若兩岸爆發沖突，18、19歲族群中有96％願意上戰場，但他們之中卻有高達87％反對恢復徵兵制。黃介正認為，因為徵兵制與他們個人生活切身相關，但上戰場並非如此。

台灣過去採義務徵兵制，在2010年開始逐步廢除徵兵制，目前則以志願兵為主，1994年以後出生的男性只需服四個月的義務軍事訓練。

制憲基金會民調中顯示，一旦中國出兵台灣，7成民眾認為美國會出面協防、另有6成5也認為日本會協防。國防安全研究院副研究員陳亮智告訴德國之聲，這也顯示美國、日本近幾個月來在台灣議題下的強硬表態，確實帶動了台灣的民心、士氣。

陳亮智表示：「尤其是日本罕見的表態，不僅強化了美國在西太平洋上的力量、也讓北京意識到台灣問題的複雜程度。這些現象都提升了台灣自己的信心。」

但他也強調，台灣政府因此不能滿足。「台灣必須不斷告訴國際社會，我們會扛好深處第一線的責任，而不是都讓華盛頓和東京來承擔。」陳亮智認為，這個責任包含了如何在艱難的環境下力求與北京對話、向他們送出政治訴求的機會，還有讓台灣人民對於可能的戰爭有所准備。

陳亮智說：「台灣社會缺少對戰爭的討論。當人們在網路民調上說願意參戰，但實際上呢？」他建議外界先從台灣軍隊最近幾次的教召（後備軍人教育召集）的狀況進行觀察，從後備軍人的動員情形來看一般民眾願意對備戰做到什麼程度。

「強化自身軍事力量是必須的。台灣得要讓美日和西方社會看到台灣防範自我的決心。」他說。

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