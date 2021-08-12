F-16座艙罩飛脫意外 專案小組朝向人為疏失方向調查

媒體報導，一架F-16V型戰機昨天在一項任務中發生起飛後座艙罩飛脫的意外，飛官已遭停飛處份。據指出，空軍專案小組目前朝向人為疏失方向展開調查，調查報告尚未出爐，懲處未定，飛官目前停飛接受調查，若確定疏失，將記過處分。

空軍嘉義基地一架機號6698的F-16V型戰機，昨晨在一項訓練任務中，發生起飛後座艙罩飛脱的意外，緊急返降機場，詳細原因調查中。這是我國空軍接收F-16多年來，首度傳出座艙罩在飛行中脫落。

據指出，F-16V戰機座艙罩是由8個爪型構造物緊扣，由座艙罩內的電門控制，而在座艙狹窄空間裡，飛行員推加力桿到底時，常會碰觸到電門，因此電門上還有扣環設計的防呆裝置，避免誤觸，此一扣環須由飛行員自行加以緊扣。而若若座艙罩未完整閉合，座艙內會有警示燈亮起。

據了解，昨日這架機號6698 的F-16V型戰機是4號機，在滾行至跑道頭集結時，飛行員應檢查座艙罩電門扣環有無緊扣、警示燈號有無亮起。飛行員疑因到了跑道頭才發現電門扣環未扣、警示燈亮起，但因已到了起飛空速，只好冒險推動加力器升空，欲升空後再扣上扣環，但在帶桿推動加力器操作過程中，卻觸及電門，半空中強風即灌進座艙，造成座艙罩飛脫。

但空軍官員表示，這名上尉飛官雖錯失第一時間改正的機會，但後續處置得宜，人機均安，尤其他在沒有座艙罩後，在「敞蓬」的狀況下，進場目視十分不清楚，但仍盡力克服外界影響，將戰機修正到正確高度及速度，順利安降，也會納入調查考量。

空軍官員表示，目前專案調查報告尚未出爐，待報告出爐後後將依調查結果針對飛行員過失進行懲處，不排除記過處份。