F-16V座艙罩飛脫傳飛官疑疏失 空軍嘉義基地：調查中

空軍司令部昨天表示，空軍嘉義基地一架機號6698的F-16V型戰機，昨晨在訓練任務，發生起飛後座艙罩飛脫的意外，緊急返降機場，詳細原因調查中。有媒體報導，全案朝「人為疏失」調查，該名上尉飛官已遭停飛處分；空軍嘉義基地說，空軍司令部專案小組還在調查中，是否人為疏失或機件故障，還沒有結果。

空軍嘉義基地對人為疏失報導，感到納悶，無法評論，今天戰機未全部停飛特檢，訓練戰備任務照常進行，駕駛這架機號6698的F-16V型戰機的上尉飛行官，已是作戰隊飛官，出戰備任務，不是「菜鳥」飛行員，目前暫停停飛接受調查，空軍司令部專案小組還在調查事故原因。

這架F-16V單座戰機昨晨在訓練任務中是4號機，同行另有3架F-16戰機，該機甫拉升後，地面塔台就目擊座艙罩脫離，飛行員也緊急回報，最後戰機接受塔台管制，緊急採三邊返降機場。

有媒體報導，4號機的上尉飛官的飛行時數僅500多小時，雖然對戰機的性能及戰術、戰法都已進入「成熟」階段，但沒有達少校飛官的「純熟」階段，很有可能是在起飛時誤觸座艙罩的電鈕，才導致座艙罩沒有與座艙完全密合，被加足馬力起飛的風壓所灌進座艙，因此專案調查小組已朝「人為疏失」方向調查，未來如確定是人為疏失，還會給予「記過」的行政處分。