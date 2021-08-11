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F-16先進設計 如遇艙罩意外脫落 狀況也最嚴重
空軍一架編號6698的單座F-16戰鬥機，於今天上午7時29分由嘉義基地剛起飛，就發生座艙罩飛脫的意外，所幸飛官處置得當，於7分鐘後安全降落基地，人機無恙。這是我國空軍接收F-16廿餘年來，首度傳出座艙罩在飛行中脫落，在各F-16使用國中也極罕見。
過去的戰鬥機座艙，在可開啟的「艙罩」前方，是固定式的「風擋」。F-16率先改用氣泡式的無隔框艙罩，將風擋與艙罩合而為一，飛行員的視野完全不會被隔框所阻礙。然而如果發生座艙罩脫落的狀況，F-16飛行員的前方，頓時沒有任何遮蔽，直接被高速的氣流吹襲。反之，例如幻象2000，或是較早的F-5、F-104等機種，即使艙罩飛脫，至少前方還有風擋，道理比較類似敞篷車。
飛行員如果要離開座艙，正常情況是按下電門，將座艙罩升起。但若機械裝置故障，也可以火藥的力量，將座艙罩炸飛。以F-16而言，拋棄艙罩的開關，是一個位於飛行員左下方的T型手把。其位置在正常飛行操作中，飛行員的肢體很難意外觸及，而且把手還需旋轉才能啟動。因此單純誤觸導致座艙罩飛走，幾乎不可能發生。
在F-16之後的各國戰鬥機當中，F-22同樣採取無隔框氣泡艙罩設計。至於經國號、F-35、中共的殲20，雖然也將艙罩與風擋設計為一體，但都在飛行員前方保留隔框，外觀與傳統的「風擋/座艙罩」類似。如此設計的目的，是為了加強艙罩強度，後方一塊艙罩的厚度也可較薄，藉以降低重量。
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