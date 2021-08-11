空軍嘉義基地接裝升級後首起F-16V座艙罩飛脫 人機平安
空軍司令部今天表示，嘉義基地一架F-16型戰機（機號6698），在上午7點29分執行例行飛行訓練，起飛離地後座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，7點36分平安降落，詳細原因由專案小組調查中。
空軍嘉義基地對這起接裝升級後首起飛安事故表示，全案正由空軍司令部調查中，飛行員及戰機平安，意外發後，未全部停飛特檢，這架戰機是接裝升級的Ｆ-16V。
志航基地F5E戰機未發生擦撞墜海前，空軍嘉義基地積極準備接裝儀式，演練多次地面校閱及空中分列式，原訂總統蔡英文親自主持接裝儀式，3月22日發生2架F5E擦撞空難生變，空總下令暫停接裝，嘉義基地救護隊投入搜救，Ｆ16戰機停飛特檢。
空軍嘉義基地四聯隊進行構改的F-16V戰機接裝，空軍參謀長黃志偉在立法院證實，空軍接裝42架F-16V，並將舉行接裝儀式。
國軍現役141架F-16 block20戰機，藉「鳳展專案」升級「F-16V」戰機，駐守嘉義的空軍四聯隊已接裝42架F- 16V戰機，空軍四聯隊成為首支全採用F-16V戰機作戰隊，構改後的F-16V戰機已擔負戰備任務，「它看的更遠，也打的更遠」。
根據國防部規畫，F-16 block20戰機的「鳳展計畫」將在2023年完成，屆時我國既有141架同型機將全數升級為「F-16V」戰機，包括性能、雷達、掛載彈種等都會獲得提升。軍方人員說，升級版的F-16V編號與塗裝未改變，主要是內裝性能提升，與F-16Ｃ／Ｄ外觀難辨識。
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