空軍嘉義基地接裝升級後首起F-16V座艙罩飛脫 人機平安

空軍司令部今天表示，嘉義基地一架F-16型戰機（機號6698），在上午7點29分執行例行飛行訓練，起飛離地後座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，7點36分平安降落，詳細原因由專案小組調查中。

空軍嘉義基地對這起接裝升級後首起飛安事故表示，全案正由空軍司令部調查中，飛行員及戰機平安，意外發後，未全部停飛特檢，這架戰機是接裝升級的Ｆ-16V。

志航基地F5E戰機未發生擦撞墜海前，空軍嘉義基地積極準備接裝儀式，演練多次地面校閱及空中分列式，原訂總統蔡英文親自主持接裝儀式，3月22日發生2架F5E擦撞空難生變，空總下令暫停接裝，嘉義基地救護隊投入搜救，Ｆ16戰機停飛特檢。

空軍嘉義基地四聯隊進行構改的F-16V戰機接裝，空軍參謀長黃志偉在立法院證實，空軍接裝42架F-16V，並將舉行接裝儀式。

國軍現役141架F-16 block20戰機，藉「鳳展專案」升級「F-16V」戰機，駐守嘉義的空軍四聯隊已接裝42架F- 16V戰機，空軍四聯隊成為首支全採用F-16V戰機作戰隊，構改後的F-16V戰機已擔負戰備任務，「它看的更遠，也打的更遠」。