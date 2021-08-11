快訊

空軍嘉義基地接裝升級後首起F-16V座艙罩飛脫 人機平安

強調應「相互尊重」 立陶宛總統：我們有權決定與哪一國發展關係

空軍嘉義基地接裝升級後首起F-16V座艙罩飛脫 人機平安

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
空軍嘉義基地F-16型戰機（機號6698），上午7點29分執行例行飛行訓練，起飛離地後座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，7點36分平安降落。圖／航空迷提供
空軍嘉義基地F-16型戰機（機號6698），上午7點29分執行例行飛行訓練，起飛離地後座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，7點36分平安降落。圖／航空迷提供

空軍司令部今天表示，嘉義基地一架F-16戰機（機號6698），在上午7點29分執行例行飛行訓練，起飛離地後座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，7點36分平安降落，詳細原因由專案小組調查中。

空軍嘉義基地對這起接裝升級後首起飛安事故表示，全案正由空軍司令部調查中，飛行員及戰機平安，意外發後，未全部停飛特檢，這架戰機是接裝升級的Ｆ-16V。

志航基地F5E戰機未發生擦撞墜海前，空軍嘉義基地積極準備接裝儀式，演練多次地面校閱及空中分列式，原訂總統蔡英文親自主持接裝儀式，3月22日發生2架F5E擦撞空難生變，空總下令暫停接裝，嘉義基地救護隊投入搜救，Ｆ16戰機停飛特檢。

空軍嘉義基地四聯隊進行構改的F-16V戰機接裝，空軍參謀長黃志偉在立法院證實，空軍接裝42架F-16V，並將舉行接裝儀式。

國軍現役141架F-16 block20戰機，藉「鳳展專案」升級「F-16V」戰機，駐守嘉義的空軍四聯隊已接裝42架F- 16V戰機，空軍四聯隊成為首支全採用F-16V戰機作戰隊，構改後的F-16V戰機已擔負戰備任務，「它看的更遠，也打的更遠」。

根據國防部規畫，F-16 block20戰機的「鳳展計畫」將在2023年完成，屆時我國既有141架同型機將全數升級為「F-16V」戰機，包括性能、雷達、掛載彈種等都會獲得提升。軍方人員說，升級版的F-16V編號與塗裝未改變，主要是內裝性能提升，與F-16Ｃ／Ｄ外觀難辨識。

空軍嘉義基地F-16型戰機（機號6698），上午7點29分執行例行飛行訓練，起飛離地後座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，7點36分平安降落。圖／航空迷提供
空軍嘉義基地F-16型戰機（機號6698），上午7點29分執行例行飛行訓練，起飛離地後座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，7點36分平安降落。圖／航空迷提供

戰機 F-16 空軍

延伸閱讀

空軍證實跪府陳情少校自行申報退伍 八月中生效

戰力如何升級？台灣F-16電子作戰系統的另類解決方案

「戰機迎國手、台灣desu」引日網友熱議 大讚：值得我們學習

陳柏惟指馬英九曾為這事出動戰機護航 「格局差太遠」

相關新聞

F-16B型戰機險成「敞蓬機」 起飛升空後座艙罩飛脫

空軍嘉義基地一架機號6698的F-16戰機，今天起飛後發生後座艙罩飛脱的罕見事故，戰機因此緊急返降，詳細原因正調查...

空軍嘉義基地接裝升級後首起F-16V座艙罩飛脫 人機平安

空軍司令部今天表示，嘉義基地一架F-16型戰機（機號6698），在上午7點29分執行例行飛行訓練，起飛離地後座艙罩飛脫，...

海巡三大艦一艇今晨集結花蓮外海 疑正式與美操演中

海巡署昨日否認將與美方實施海上操演，但根據AIS訊號追蹤平台資訊顯示，海巡包括嘉義艦、安平艦、台東艦與一艘舷號PP100...

那些年被官兵隻手搞沉的軍艦 最獵奇的是德國潛艦死在馬桶手上…

2020年7月12日，美國海軍兩棲突擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard LHD6）發生大火，連續延燒四天才被撲滅。由於損壞嚴重，軍方只好忍痛報廢除役。軍方經過調查發現，釀災原因是一名年僅20歲的二等兵蓄意縱火。 好人理查號曾是美國在亞太地區重要的打擊兵力，沒想到只因為一名水兵的破壞，起碼提前廿年報銷，造成海軍數億美元的損失。更離譜的是，新銳戰艦因為微不足道因素淪為一堆廢鐵的慘案，好人理查號並非首例，在美國與其他國家的海軍史上，當真發生過好多次。

美議員促台加入國民兵合作計畫 建議美台共同軍事訓練

美國聯邦參議員譚美10日表示，將讓台灣成為州國民警衛隊的合作對象，建議美台共同實施軍事訓練，並指示國防部尋求更多與台灣軍...

台美海巡近期操演 雙艦暖身

海巡署近期可望與美方進行海上聯合操演，海巡嘉義艦與新成軍的安平艦昨在花蓮外海實施預演，熟悉操演區域。而面對日本可能在近台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。