海巡三大艦一艇今晨集結花蓮外海 疑正式與美操演中

海巡署昨日否認將與美方實施海上操演，但根據AIS訊號追蹤平台資訊顯示，海巡包括嘉義艦、安平艦、台東艦與一艘舷號PP10068百噸巡邏艇，今晨在花蓮外海30浬處集結，顯然正進行某項操演，但操演過程AIS仍未顯示有美方艦艇航近。

對此，海巡署今仍然保持一貫基調，否認有操演實施，但強調台美任何活動基於雙方默契，未經雙方同意，合作內容不對外公開。

嘉義艦與平安艦屬於海巡新成軍新銳艦艇，台東艦與百噸艇則是花東「在地」艦艇，四艘艦艇上午出海後，慣例打開的AIS訊號忽明忽滅，但仍被關注此事的專家與網友蒐獲。據了解，海巡署與艦隊分署高層與重要幹部，上午都同乘艦艇前往現地海域關注台美海巡首次互動。