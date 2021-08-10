快訊

陸學者：立陶宛若續挑戰北京核心利益 不排除「斷交」

足球／梅西加盟巴黎聖日耳曼與內馬爾聯手 11億年薪創紀錄

918事變90周年書畫展 陳履安抄錄父親請戰電文

聯合報 / 記者程嘉文
陳履安所書，父親陳誠於九一八事變4天後，上書中央請求出征的電文。圖/中華抗協提供
陳履安所書，父親陳誠於九一八事變4天後，上書中央請求出征的電文。圖/中華抗協提供

受到變種病毒影響，大陸當局宣布加強境管措施。原定於9月18日在東北瀋陽，由台灣「中華民族抗日戰爭紀念協會」與大陸「中國抗日戰爭史學會」合辦的九一八事變90周年學術論壇，也決定取消研討會，僅保留兩岸書畫聯展。台灣方面的60多幅參展書畫，其中最難得的是監察院前院長陳履安所書，其父陳誠於九一八事件發生後，上書中央請求率軍抵抗外侮的電文。

中華抗協理事長、退役中將黃炳麟說，受疫情影響，該會在台灣的會員均不前往大陸參加論壇，先前已經邀請專家學者撰寫的12篇研討會論文，後續將在台灣發表。他表示，抗協成立6年來，已舉辦8場學術論壇，地點包括兩岸三地，以及美國的費城和華府，希望參與學者在力求客觀中立、互不排斥的前提下討論研究，還原抗戰歷史真相，以求緩解兩岸日趨緊迫情勢，以及淡化中、日兩國的歷史悲劇，此外沒有其他任何目的。

陳履安此次親自抄寫的，是陳誠於民國20年9月22日上書中央的急電。當時陳誠擔任陸軍18軍的軍長，文中寫道：日軍尋釁占領瀋陽，又調動駐韓部隊源源開入中國境內，「欺人太甚，凡屬國民，同深憤慨國難之急，至今已極」。他因此請求率部出征，與敵決一死戰，「寧可致死於亡國之前，不願偷生於亡國之日」。

抗日戰爭 疫情

延伸閱讀

瀋陽五型經濟 釋7千億元投資機會

告贏老闆 瀋陽女獲賠2.8萬硬幣裝2筐…重量恐逾200公斤

指考／考生流鼻涕擦拭 還撕試題本擦手被扣分

陪癌末父親 女兒用刮刀筷子作畫愛中告別

相關新聞

溪水暴漲 雲豹裝甲車受困恆春保力溪獲拖救

一輛進訓恆春三軍聯合作戰訓練基地的雲豹裝甲車，今天在訓練時陷在保力溪，官兵脫離確保平安後，部隊已將甲車拖離溪床。

918事變90周年書畫展 陳履安抄錄父親請戰電文

受到變種病毒影響，大陸當局宣布加強境管措施。原定於9月18日在東北瀋陽，由台灣「中華民族抗日戰爭紀念協會」與大陸「中國抗...

海軍塔江艦9月在蘇澳成軍 能否開放要看疫情

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天到海軍131艦隊，慰勞諾克斯級巡防艦「淮陽」號（FFG937），以及基隆地區海軍各單...

台美海巡將聯合操演 嘉義艦、安平艦今花蓮外海預演

外傳海巡嘉義艦今在花蓮外海和美方艦艇舉行聯合操演，海巡今天宣稱是嘉義艦與新成軍的安平艦在當地水域執行熟悉水文的例行訓練，...

飛機妥善率未達標 空勤總隊：應計算派遣妥善率

媒體報導指內政部空中勤務總隊去年有37%飛機妥善率未達標。空勤總隊今天表示，為修護工期長所致，但近3年平均派遣妥善率逾6...

空軍證實跪府陳情少校自行申報退伍 八月中生效

空軍司令部今天證實，日前為申請延役至總統府前下跪陳情的空軍少校，已自行申報退伍，將於本（8）月中生效離營。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。