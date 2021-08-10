918事變90周年書畫展 陳履安抄錄父親請戰電文

受到變種病毒影響，大陸當局宣布加強境管措施。原定於9月18日在東北瀋陽，由台灣「中華民族抗日戰爭紀念協會」與大陸「中國抗日戰爭史學會」合辦的九一八事變90周年學術論壇，也決定取消研討會，僅保留兩岸書畫聯展。台灣方面的60多幅參展書畫，其中最難得的是監察院前院長陳履安所書，其父陳誠於九一八事件發生後，上書中央請求率軍抵抗外侮的電文。

中華抗協理事長、退役中將黃炳麟說，受疫情影響，該會在台灣的會員均不前往大陸參加論壇，先前已經邀請專家學者撰寫的12篇研討會論文，後續將在台灣發表。他表示，抗協成立6年來，已舉辦8場學術論壇，地點包括兩岸三地，以及美國的費城和華府，希望參與學者在力求客觀中立、互不排斥的前提下討論研究，還原抗戰歷史真相，以求緩解兩岸日趨緊迫情勢，以及淡化中、日兩國的歷史悲劇，此外沒有其他任何目的。

陳履安此次親自抄寫的，是陳誠於民國20年9月22日上書中央的急電。當時陳誠擔任陸軍18軍的軍長，文中寫道：日軍尋釁占領瀋陽，又調動駐韓部隊源源開入中國境內，「欺人太甚，凡屬國民，同深憤慨國難之急，至今已極」。他因此請求率部出征，與敵決一死戰，「寧可致死於亡國之前，不願偷生於亡國之日」。