海軍塔江艦9月在蘇澳成軍 能否開放要看疫情
中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天到海軍131艦隊，慰勞諾克斯級巡防艦「淮陽」號（FFG937），以及基隆地區海軍各單位，提前向官兵祝賀中秋節。海軍司令劉志斌表示，這是李棟樑任內第九次到131艦隊勞軍，他要代表全體官兵致上謝意。
海軍也表示，上月27日在蘇澳龍德造船廠交艦的「塔江」號飛彈巡邏艦，目前正進行相關測試。成軍典禮預計將於9月，在蘇澳中正基地舉行。至於確實的日期，以及屆時是否邀請貴賓出席、開放媒體採訪，還須視新冠肺炎疫情，中央指揮中心的政策而定。
舷號PGG619的塔江艦，是沱江級飛彈巡邏艦量產版的第一艘，排水量增加約100噸，艦橋駕駛台也加大。艦上加裝一具對空搜索雷達，以及16枚海劍二型飛彈，具備一定防空能力；另外還有4枚雄風三型攻船飛彈、8枚雄風二型攻船飛彈。火砲方面保持76公厘主砲與Mk15方陣快砲各一，不過方陣快砲換成最新版的Block 1B，具備人工瞄準射擊水面目標的能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言