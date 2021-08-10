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海軍塔江艦9月在蘇澳成軍 能否開放要看疫情

聯合報 / 記者程嘉文
塔江艦。圖/軍聞社
塔江艦。圖/軍聞社

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天到海軍131艦隊，慰勞諾克斯級巡防艦「淮陽」號（FFG937），以及基隆地區海軍各單位，提前向官兵祝賀中秋節。海軍司令劉志斌表示，這是李棟樑任內第九次到131艦隊勞軍，他要代表全體官兵致上謝意。

海軍也表示，上月27日在蘇澳龍德造船廠交艦的「塔江」號飛彈巡邏艦，目前正進行相關測試。成軍典禮預計將於9月，在蘇澳中正基地舉行。至於確實的日期，以及屆時是否邀請貴賓出席、開放媒體採訪，還須視新冠肺炎疫情，中央指揮中心的政策而定。

舷號PGG619的塔江艦，是沱江級飛彈巡邏艦量產版的第一艘，排水量增加約100噸，艦橋駕駛台也加大。艦上加裝一具對空搜索雷達，以及16枚海劍二型飛彈，具備一定防空能力；另外還有4枚雄風三型攻船飛彈、8枚雄風二型攻船飛彈。火砲方面保持76公厘主砲與Mk15方陣快砲各一，不過方陣快砲換成最新版的Block 1B，具備人工瞄準射擊水面目標的能力。

軍友社理事長李棟樑訪問海軍淮陽艦慰勞官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑訪問海軍淮陽艦慰勞官兵。記者程嘉文/攝影

飛彈 海軍 塔江

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