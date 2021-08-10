海軍塔江艦9月在蘇澳成軍 能否開放要看疫情

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天到海軍131艦隊，慰勞諾克斯級巡防艦「淮陽」號（FFG937），以及基隆地區海軍各單位，提前向官兵祝賀中秋節。海軍司令劉志斌表示，這是李棟樑任內第九次到131艦隊勞軍，他要代表全體官兵致上謝意。

海軍也表示，上月27日在蘇澳龍德造船廠交艦的「塔江」號飛彈巡邏艦，目前正進行相關測試。成軍典禮預計將於9月，在蘇澳中正基地舉行。至於確實的日期，以及屆時是否邀請貴賓出席、開放媒體採訪，還須視新冠肺炎疫情，中央指揮中心的政策而定。