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溪水暴漲 雲豹裝甲車受困恆春保力溪拖救中
一輛進訓恆春三軍聯合作戰訓練基地的雲豹裝甲車，今天在訓練時陷在保力溪，官兵脫離確保平安後，部隊已將甲車拖離溪床。
陸軍關渡地區指揮部聯兵一營機步一連進訓恆春三軍聯合作戰訓練基地，今天上午在指揮部保力訓場實施預備隊現地戰術科目，因現場溪水爆漲，參演的八輪雲豹裝甲車陷在溪床，車上4名官兵被救回岸上無礙。
陸軍第六軍團指揮部表示，所屬關渡地區指揮部一輛八輪甲車，今（10）日於三軍聯訓基地訓練，行經保力溪時， 疑因溪水暴漲致甲車熄火。所幸帶隊幹部處置得宜，車內人員及裝備均迅速安全撤離，車輛亦已拖出溪床，無傷損情事；詳細事故原因，刻由專案小組調查釐清中。
第六軍團指出，此起事件因單位平日落實危安狀況應處教育，相關人員確遵標準作業程序處置，有效損害管控；後續將儘速完成車輛修護，並通令所屬持恆強化訓練與防險作為，確維部隊行動安全。
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