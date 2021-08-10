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飛機妥善率未達標 空勤總隊：應計算派遣妥善率

中央社 / 台北10日電

媒體報導指內政部空中勤務總隊去年有37%飛機妥善率未達標。空勤總隊今天表示，為修護工期長所致，但近3年平均派遣妥善率逾65%，完全滿足國家搜救中心救災勤務需求。

自由時報報導，根據審計部最新出爐的109年度中央政府總決算審核報告，空勤總隊去年有37.5%的飛機妥善率未達標，妥善率最低者僅26.8%，恐影響日常業務。民進黨立委羅致政表示，妥善率影響到安全性和勤務，對於執勤弟兄存有風險。

對此，空勤總隊今天發布新聞稿回應表示，機關主要執行空中救災（援）工作，需深入高山或大海，出勤首重「飛行安全」，為確保救援人員圓滿達成任務，持續策進飛行訓練，徹底落實飛機維保工作，強化空中救援量能。

同時，107至109年期間的年度平均派遣妥善率超過65%，完全滿足國家搜救中心救災勤務派遣需求。

空勤總隊指出，關於單機未達65%標準者，包括有AS365型機2架，NA-103（64.55%）和NA-109（47.37%）及UH-60M型4架，NA-702（49.44%）、NA-703（63.6％）、NA-705（63.7%）及NA-708（57.17%）等，為各機年度內執行飛機定期大檢或結構修理，修護工期長所致。

空勤總隊表示，各基地平均配置3架飛機因應國搜中心派遣救災勤務，救災任務也都能圓滿執行，飛機維護必需依據原製造廠發布維護技術手冊和技術通報等規定，執行各項定期性檢查與維修工作，當飛機進入大檢期間往往需要3至6個月不等的保養期程，因此飛機妥善率不能以單架飛機妥善率計算，應以各機型派遣妥善率計算。

此外，空勤總隊落實飛機修護管制、維護人員訓練、檢修人力運用及維繫三軍資源運用，以最佳化方式執行飛機維護，維持飛機派遣妥善率，滿足飛行任務。

空勤總隊 民進黨

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