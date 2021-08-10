日自衛隊傳將在石垣島部署長程反艦飛彈 國防部回應了

臨近台灣的石垣島即將派駐日本陸上自衛隊，傳將配備射程300公里的反艦飛彈，射程涵蓋北台灣周邊海域，監控共軍船艦。對此，國防部上午表示，不評論。但會與理念相近的夥伴國家，持續強化軍事交流與合作，提升整體防衛能力，確保台海安全及區域的和平穩定。

國防部上午以網路直播形態舉行記者會，由國防部發言人史順文主持，有媒體詢及日方此舉，會否造成反艦飛彈與我方反艦飛彈射程涵蓋範圍重疊？台日雙方於區域安全上，能否建立互助合作的模式？

史順文回應表示，國防部沒有評論。但國軍會做好戰備整備工作，維護國家安全。我們也會與理念相近的夥伴國家，持續強化軍事交流與合作，提升整體防衛能力，確保台海安全及區域的和平穩定。