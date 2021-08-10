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國防部宣達漢光實兵月 戰備道啟用與塔江艦成軍是亮點

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部作計室聯戰處處長林文皇表示，今年「漢光37號」實兵演習，因受疫情影響，將調整於9月13至17日，在我海、空域及本外離島地區「異地同時」實施。圖／國防部提供
國防部作計室聯戰處處長林文皇表示，今年「漢光37號」實兵演習，因受疫情影響，將調整於9月13至17日，在我海、空域及本外離島地區「異地同時」實施。圖／國防部提供

國軍在9月將實施漢光演習實兵操演，國防部上午宣布，操演將在9月13至17日，在我海、空域及本外離島地區「異地同時」實施，「佳冬戰備跑道戰機緊急起降」重點驗證課目，將依計畫執行，但各項操演不會特別邀請外賓參與，也不邀訪媒體。另外，當月份同時將規劃辦理海軍塔江軍艦成軍儀式。

國防部上午以網路直播形態舉行記者會，由國防部發言人史順文主持，列席的國防部作計室聯戰處處長林文皇表示，今年「漢光37號」實兵演習，因受疫情影響，將調整於9月13至17日，在我海、空域及本外離島地區「異地同時」實施。而其中「佳冬戰備跑道戰機緊急起降」重點驗證課目，將依計畫執行；另外全程演習規劃均會以「防疫」為優先考量，並適切調整演練課目及參演兵力。

他表示，此次「漢光實兵演習」，結合第三季戰備任務訓練，在各作戰區實施，不會特別邀請外賓參與；另外，演習視同作戰，依敵情威脅、設計想定狀況、演練，循序執行，無法在此詳細說明演習時間、課目等動次。

史順文也表示，漢光實兵操演目前並沒有「集體採訪」的規劃安排，但是國防部會依照慣例，提供新聞服務。尤其是針對重點科目，由軍聞社或演習單位、專人負責拍攝照片、影像畫面之後，提供媒體報導。

國防部先前曾宣稱漢光37號實兵演習後備教召人數達8千餘人，請問是否因疫情會做調整？史順文表示，目前正在進行各項評估，確認後會對外公布。

他同時透露，甫交艦給海軍的塔江軍艦目前正在執行成軍訓練，在完訓之後，才會納入後續年度各項的戰演訓規劃。而成軍典禮會在完成各項因素的評估之後，預劃在9月份擇日辦理。

國防部發言人史順文表示，甫交艦給海軍的塔江軍艦目前正在執行成軍訓練，在完訓之後，才會納入後續年度各項的戰演訓規劃。而成軍典禮會在完成各項因素的評估之後，預劃在9月份擇日辦理。圖／國防部提供
國防部發言人史順文表示，甫交艦給海軍的塔江軍艦目前正在執行成軍訓練，在完訓之後，才會納入後續年度各項的戰演訓規劃。而成軍典禮會在完成各項因素的評估之後，預劃在9月份擇日辦理。圖／國防部提供
國軍在9月將實施漢光演習實兵操演，國防部上午宣布，當月份同時將規劃辦理海軍塔江軍艦成軍儀式。記者洪哲政／攝影
國軍在9月將實施漢光演習實兵操演，國防部上午宣布，當月份同時將規劃辦理海軍塔江軍艦成軍儀式。記者洪哲政／攝影

漢光演習 國防部 塔江

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