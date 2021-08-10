輕颱環流豪雨成災 國防部：防災兵力機具備便隨時支援

盧碧輕颱外圍環流帶來豪雨造成南部災情，國防部作計室聯戰處處長林文皇上午表示，國防部因應汛期災防，已完成兵力、機具及防疫等各項災防整備，可依災情及地方需要，派遣兵力投入災害救援，各型輪車、AAV-7兩棲突擊車、甲車、航空器、膠舟；以及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等各式救災機具等，均可立即依需求投入救災支援任務。

林文皇上午出席國防部上午首度舉行的線上記者會，會中調用軍聞社導播機進駐，直播過程流暢。林文皇表示， 在救災兵力整備上，國軍在本、外島作戰區、防衛部及後備指揮部，規劃對22個縣市、518個區鄉鎮，依災情威脅分別派遣連絡官及情蒐官；另與地方政府建立連繫管道，負責兵力申派，以及協同警消，掌握地方災害情資。

林文皇進一步指出，針對易發生土石流及淹水潛勢地區，作戰區完成救災「預置兵力」派遣，爭取防救災時效；另維持可後續應援的「待命兵力」。而特戰部隊編成搜救小組，依需要攜帶衛星電話、GPS定位儀、無線電等通資裝備與器具，派遣於本島山地及高風險地區，協助居民撤離、災情蒐報、緊急救援及救災部隊引導等救援任務。

他同時指出，救災資源整備上，國軍已完備各型輪車、AAV-7兩棲突擊車、甲車、航空器、膠舟；以及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等各式救災機具等；依需求投入救災支援任務。國軍各級醫院及衛生部隊，也已編組救災醫療小組，並完成醫療救護資源之整備，依需求以支援傷患醫療救護與後送作業。

在防疫及消毒作業方面，林文皇表示，國防部已統整三軍化學兵部隊，完成人員、裝備、機具的整備，依災害復原或當前防疫需要，派遣兵力、機具，協助地方消毒及防疫工作，維護環境衛生與疫情防堵。而當前正值防疫期間，要求官兵協助防救災時，須恪遵各項防疫規範。