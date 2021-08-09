最強發言人引介 戰略顧問黄曙光擔任慈善協會終身志工

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
安德烈慈善協會執行長羅紹和今天在臉書貼文表示，前參謀總長黃曙光（右）將擔任協會的終身志工，為台灣弱勢家庭盡一份心力。圖/取自羅紹和臉書網頁
安德烈慈善協會執行長羅紹和今天在臉書貼文表示，前參謀總長黃曙光（右）將擔任協會的終身志工，為台灣弱勢家庭盡一份心力。圖/取自羅紹和臉書網頁

安德烈慈善協會執行長羅紹和今天在臉書表示，前參謀總長黃曙光將擔任協會的終身志工，為台灣弱勢家庭盡一分心力。他引述黄的話說，「已經預備好自己，隨時都可以參與服務。」

羅紹和過去曾任國防部發言人，被外界譽為「最強發言人」。他今天貼文表示，黃曙光從國防部榮退後，除擔任國家安全會議諮詢委員，繼續為國家安全貢獻個人力量之外，也以公益為志業，今天上午黄蒞會參訪，他特別邀請黃擔任安得烈慈善協會的終身志工，為台灣弱勢家庭盡一份心力。

羅紹和貼文表示，黃曙光與他是舊識，黄看見協會長期透過客製化的食物箱，每月援助台灣超過5500個弱勢家庭，很肯定協會做法，因此成為協會的捐助者。

羅紹和說，黄退伍之後，立志奉獻時間與體力參與弱勢關懷，他所屬的慈善協會特別邀請他擔任終身志工，藉由參與協會的服務活動，以實際行動成為弱勢家庭的祝福。

羅紹和披露，黃曙光在聽完協會的簡報，以及參觀四樓倉庫、三樓包裝作業區之後，肯定協會的資訊化作業比許多公務體系還要先進，值得學習。黃曙光表示，將公益作為志業一直是他的自我期許，尤其可以與舊識袍澤一起展開公益人生，更是一件美事，他已經預備好自己，隨時都可以參與服務。

總統府戰略顧問黃曙光（右）今參訪民間慈善協會。圖/取自羅紹和臉書網頁
總統府戰略顧問黃曙光（右）今參訪民間慈善協會。圖/取自羅紹和臉書網頁

羅紹和 黃曙光 弱勢家庭

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