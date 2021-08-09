最強發言人引介 戰略顧問黄曙光擔任慈善協會終身志工

安德烈慈善協會執行長羅紹和今天在臉書表示，前參謀總長黃曙光將擔任協會的終身志工，為台灣弱勢家庭盡一分心力。他引述黄的話說，「已經預備好自己，隨時都可以參與服務。」

羅紹和過去曾任國防部發言人，被外界譽為「最強發言人」。他今天貼文表示，黃曙光從國防部榮退後，除擔任國家安全會議諮詢委員，繼續為國家安全貢獻個人力量之外，也以公益為志業，今天上午黄蒞會參訪，他特別邀請黃擔任安得烈慈善協會的終身志工，為台灣弱勢家庭盡一份心力。

羅紹和貼文表示，黃曙光與他是舊識，黄看見協會長期透過客製化的食物箱，每月援助台灣超過5500個弱勢家庭，很肯定協會做法，因此成為協會的捐助者。

羅紹和說，黄退伍之後，立志奉獻時間與體力參與弱勢關懷，他所屬的慈善協會特別邀請他擔任終身志工，藉由參與協會的服務活動，以實際行動成為弱勢家庭的祝福。