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陸軍司令披露 國防部危安應處有一冊「88套模擬劇本」指引
陸軍司令徐衍璞今天透露，國防部總督察長室今年編撰一本「國軍模擬重大危安事件防處作為」彙編手冊，將近年來國軍曾發生的88件危安案例作為防處依據，發給領導幹部，以熟悉各種危安態樣的應處。
中華民國軍人之友社理事長李棟樑今前往陸軍司令部敬軍慰問，由徐衍璞接待。
徐衍璞表示，由於陸軍部隊目前同時面對支援防疫、救災，以及即將進行的漢光演習實兵操演等多重任務，徐衍璞向各級部隊幹部提出三大要求，必須要扎根基層、落實訓練，並且做好危安防處。
徐衍璞同時向與行媒體披露，「戰技就是軍人的本務」，陸軍士官兵要練戰技，要將刺槍、500障礙、手榴彈投擲、射擊等等，就是要把過去的戰技在現有的基礎上更加強化。
他同時表示，國防部總督察長室今年編撰一本「國軍模擬重大危安事件防處作為」彙編手冊，將近年來發生的88件危安案例作為防處依據，發給所有軍中幹部，讓幹部們熟悉各種危安態樣，希望使部隊飛行、訓練、後勤及軍紀等安全工作「零危安」，確保戰力不墜。
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