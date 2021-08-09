陸軍M60A3戰車零件採購廠商涉違約 拖10年才判刑確定

陸軍M60A3戰車「承載輪」採購案，有廠商因此案在十餘年前涉及「妨害投標罪」，7月遭判刑成立。陸軍司令部今天表示，已依法於7月30日函告相關廠商停權，不能再參與相關標案投標。

「蘋果新聞網」今報導指出，台中地方法院今年4月判決指出，江鍛公司在取得國軍包括M60A3的「承載輪」、「履帶膠塊總成包件」的「認試製」合格證後，未在台生產，反而將「合格證」借給億嶸公司，而億嶸公司並還利用「合格證」的限制性招標，迫使國防部提高單價採購，但億嶸卻違反不得進口的規定，從泰國進口而冒充是台灣製造的合格品。

報導指出，台中地方法院今年4月判決擁有「合格證」的江鍛與政雄公司，違反「政府採購法」需在國內自製規定，反而以「借牌」方式供億嶸公司負責人張光明向泰國採購而牟取暴利，但陸軍後勤指揮部居然搶在判決之前，將近2億元的「履帶總成」及「接地膠塊」的採購清單，以選擇性招標的方式給江鍛及政雄公司製造。

但陸軍司令部今天指出，此案是陸軍100年及102年採購M60A3戰車零附件，廠商疑涉違約事件，於104年遭檢調以詐欺取財及妨礙投標予以起訴，但依政府採購法規定，廠商違法刑事判決未確定前，尚無法刊登停權處分，因此廠商仍具有參標資格。

陸軍司令部說，109年11月陸軍依戰備實需，辦理CM22甲車履帶總成、M60A3戰車及M109A5砲車履帶膠塊等3項採購，並由國防採購室依法辦理招決標及簽約履約，媒體所述與事實不符。

陸軍司令部說，此案內廠商所涉100年及102年M60A3戰車承載輪及履帶膠塊總成等案，經台中地方法院於110年4月27日判刑確定詐欺取財罪，司令部遂於7月16日及28日依法先行分別追繳押標金及追償不正利益，但此刑事判決尚不符政府採購法停權的裁處依據。

陸軍司令部說，台中地方法院復於110年7月1日判決，被告廠商所涉100年M60A3戰車承載輪案，妨害投標罪成立，此判決已符合政府採購法停權處分要件，陸軍司令部即於7月30日依法函告該等廠商辦理停權。

陸軍司令部表示，全案經司法一審判刑確定，無官兵涉案，陸軍向來秉持「依法行政」的原則，確依相關規定辦理軍品採購。