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前參謀總長黃曙光 加入安得烈慈善協會終身志工

聯合報 / 記者高凌雲
卸任參謀總長黃曙光（右）今天拜會安得烈慈善協會執行長羅紹和（左），正式加入安德烈慈善協會擔任終身志工，安得烈慈善協會推動食物銀行，濟助弱勢兒童。 圖片來源/讀者提供
卸任參謀總長黃曙光（右）今天拜會安得烈慈善協會執行長羅紹和（左），正式加入安德烈慈善協會擔任終身志工，安得烈慈善協會推動食物銀行，濟助弱勢兒童。 圖片來源/讀者提供

前參謀總長黃曙光即將在9月1日擔任國安會諮詢委員，黃曙光今天拜會安得烈慈善協會執行長羅紹和，正式加入安得烈慈善協會，擔任終身志工，在安得烈之外，黃曙光已在前幾周加入衡山基金會，擔任終身志工。

安得烈慈善協會2011年8月創立，以弱勢扶助，急難救助，災害援助，教育推廣為核心工作。主要關懷對象為零歲到15歲的弱勢家庭兒少，依據個案狀況，提供資源，幫助受助兒少身心健全發展，近年外界較為熟知的是安得烈食物銀行。

黃曙光與羅紹和過去為軍中舊識，在擔任終身志工之前，已經是安得烈協會的長期捐助者，安得烈協會每個月濟助台灣的弱勢家庭5500戶，黃曙光希望能夠利用時間，參與安得烈的慈善活動，以實際行動幫助弱勢家庭。

羅紹和表示，能與昔日長官一起工作，推廣公益，是他的榮幸，希望能有更多現役與退役袍澤，一起獻身公益，匯聚社會的正能量。

黃曙光 弱勢家庭 羅紹和

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