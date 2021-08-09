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國軍「漢光37號演習實兵驗證」規劃9月13日至17日實施

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「屏東佳冬戰備道」啟用課目是本屆漢光演習實兵亮點。圖/本報資料照
「屏東佳冬戰備道」啟用課目是本屆漢光演習實兵亮點。圖/本報資料照

國軍漢光37號演習實兵驗證」，規劃在9月13日至17日以5天4夜不間斷的方式，模擬中共解放軍全面犯台，國軍各作戰區全台進行「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程。其中「屏東佳冬戰備道」啟用課目是亮點。

本屆漢光實兵由陸軍八軍團主辦。據了解，由於疫情管制與「漁情」影響，操演主軸傾向從過去的「反登陸」、「灘岸殲敵」操演，改以空軍六聯隊的主導的「佳冬戰備道啟用為」亮點，並由蔡總統親自校閲，預計在操演第三日舉行。

目前所有國道戰備跑道起降都已完成啟用，唯一的「省道」佳冬戰備道，堪稱是蔡總統任內最後一塊國防拼圖，日前路面已完成整修。而國道起降，因為屬於封閉的道路，航特部將派遣空中戒護兵力；而由於戰備道啟用，當地空域產生衝突，原規劃特戰營跳傘空降科目已取消，今年「紅軍」不會有實兵科目。

國防部日前已宣布，國軍「漢光37號演習實兵驗證」即將展開，國軍部隊本（8）起連續實施三天「精神戰力專案教育」，分別以「掌握敵情變化，深化危安意識」、「堅實戰訓本務，建構精銳勁旅」以及「貫徹紀律要求，展現國軍戰力」為題，希望讓國軍官兵在年度實兵操演前，了解演習重要性，而操演任務規劃在9月13日至17日實施。

國軍 演習 漢光

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