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海軍塔江、沱江雙艦基隆會合 軍港西遷期程受矚

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
氣象局日前發布海上颱風警報，海軍啟動防颱措施，艦艇疏散到基隆等港區繫纜錨泊。海軍尚未對外公布、即將正式成軍的塔江軍艦，近日也進駐基隆牛稠港區。記者洪哲政／攝影
氣象局日前發布海上颱風警報，海軍啟動防颱措施，艦艇疏散到基隆等港區繫纜錨泊。海軍尚未對外公布、即將正式成軍的塔江軍艦，近日也進駐基隆牛稠港區。記者洪哲政／攝影

「盧碧輕颱」過境台灣海峽，氣象局日前發布海上颱風警報，海軍啟動防颱措施，艦艇疏散到基隆等港區繫纜錨泊。海軍尚未對外公布、即將正式成軍的塔江軍艦，近日也進駐基隆牛稠港區，與另一艘同樣來此地執行防颱的原型艦「沱江艦」在港區兩側遙遙相對。而日前海警已解除，基隆港區執行防颱的艦艇今日起將陸續出港歸建，各自恢復執行海峽巡弋戰備任務。

因應海軍基隆威海營區「西遷」計畫，海軍在基隆港區內牛稠港側海軍後勤基地的活動愈見頻繁，出身當地的國防立委蔡適應與基市府也關切進度。根據港務局軍港西遷工程計畫，目前分為兩期：第一期工程合約載明要在明年3月完工，目前實際進度約60%，微幅超出預定進度；第二期工程：分為西14、15碼頭和西8碼頭兩部分，合約是後年2月完工，實際進度接近25%，但海軍所需在我周港外的西14-15碼頭會較早完成。

由於港務局評估部分基軍港西遷第一期工程與西14、15碼頭會較早完成，海軍搬遷是要全數完工再搬還是「先完工先搬」，仍須海軍、港務局與基市府三方合議。

計畫汰除取代「錦江級巡邏艦」的沱江級塔江軍艦，月前已完成交艦程序，由海軍司令劉志斌親自迎接進入蘇澳軍港，原訂8月授旗成軍的期程，也還須與國安單位研議，確認蔡總統能出席才能決定，前傳本月成軍已暫取消。

但塔江艦交艦過程間，因疫情管制因素，並未對外開放，外界還無法實地、近距窺知塔江艦結構。塔江艦近日因防颱首度進駐基隆港區內的牛稠港，恰與同來防颱的「原型艦」沱江艦遙遙以對。

塔江艦可配備四聯裝雄風二型、三型反艦飛彈發射箱各2具，至多2具八聯裝海劍二型防空飛彈發射箱，固定武裝則有1座MK-15 Block 1B（Baseline 2）方陣近迫武器系統，戰時可加裝1座雙聯裝FIM-92刺針飛彈發射器。不過，目前塔江艦上有雄二與海劍二彈箱，並未見到雄三發射箱。

海軍表示，日前海警已解除，基隆港區執行防颱的艦艇今日起將陸續出港歸建，各自恢復執行海峽巡弋戰備任務。

海軍高效能艦艇原型艦「沱江艦」近日也進駐基隆牛稠港區，與另一艘同樣來此地執行防颱的塔江軍艦遙遙相對。記者洪哲政／攝影
海軍高效能艦艇原型艦「沱江艦」近日也進駐基隆牛稠港區，與另一艘同樣來此地執行防颱的塔江軍艦遙遙相對。記者洪哲政／攝影
沱江級塔江軍艦計畫汰除取代現役的「錦江級巡邏艦」，近日也在基隆執行防颱。記者洪哲政／攝影
沱江級塔江軍艦計畫汰除取代現役的「錦江級巡邏艦」，近日也在基隆執行防颱。記者洪哲政／攝影
氣象局日前發布海上颱風警報，海軍啟動防颱措施，艦艇疏散到基隆等港區繫纜錨泊。海軍尚未對外公布、即將正式成軍的塔江軍艦，近日也進駐基隆牛稠港區。記者洪哲政／攝影
氣象局日前發布海上颱風警報，海軍啟動防颱措施，艦艇疏散到基隆等港區繫纜錨泊。海軍尚未對外公布、即將正式成軍的塔江軍艦，近日也進駐基隆牛稠港區。記者洪哲政／攝影

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