高雄桃源斷橋成孤島 直升機已整備300多公斤物資待命
高雄市桃源明霸克露橋昨天下午遭玉穗溪溢堤沖毀，導致復興、拉芙蘭、梅山3個部落要道成孤島。雖然物資能維持2周，但在連外道路中斷的情況下，消防局向空勤總隊申請直升機。目前直升機已經整備好物資，將視天氣情況起飛。
首趟空勤總隊直升機運送物資內容包含，尿布、泡麵、手電筒、雨衣等約300公斤；另外，由於山區豪雨，桃源區昨晚停電到目前為止，仍未復電，因此另載運約60公斤的裝備。
相關物資已經在高雄小港機場整備完畢，預定飛抵較寬敞的桃源區樟山國民小學卸下物資；桃源區長謝英雄說，這次直升機物資載運，除了將物資送抵山區，回程時，預計會協助有需要的病患下山。
謝英雄還說，從昨晚開始停電，再加上豪雨造成聯外道路中斷，最擔憂山區居民的情況，且期盼雨勢盡早趨緩，以利公路局先行搶通便橋，讓更多物資能透過陸路運輸進來。
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