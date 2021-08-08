【即時短評】少校跪府與部長之怒 後來怎麼了

少校為延役不成府前下跪事件，傳國防部長邱國正不滿空軍懲處過輕，親自下令研擬將少校「撤職究辦」。按邱國正過去「急公好義」行事作風，此舉除了是他本能反應外，或許也是因高層關切，而給高層與基層的交代，希望「以身作則」，凸顯國軍軍風絕非如此「軟爛」。但按法規實況而言，部長可能作了錯誤示範。

因申請延役不成，空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，本月2日清晨穿著空軍軍服跑到總統府位於重慶南路與寶慶路口下跪陳情，空軍經人評會記他大過一次，調三指部部屬軍官。但傳這項人事懲處案經空軍司令部核定送國防部核備時，邱國正認為少校下跪事件是軍人的恥辱，並嚴重影響軍譽，空軍懲處過輕，若李不立即申請退伍，要求聯一人事次長室研擬加以撤職究辦。

而撤職究辦，少校可能連退休金、服役22年可得的「終生俸」都要成空。

上開消息傳出後，國防部說，此案由空軍司令部依權責、法規辦理。有官員私下解釋，邱國正對此案確實不以為然，認為少校下跪之舉有辱軍人品格，但邱國正在會中僅表示，「怎麼只記一個大過？若是他，就會記兩個大過」。

國防部後來並未干預空軍司令部的處置，此案仍以「一個大過」作結。

按軍中法令，情節重大的懲處，得召開人評會，依照投票議決建議懲罰種類與懲度。依規定，權責長官如果不同意，可否決投票的議決，指出會議疑點或缺失，退回重行召開人評會。

而如果人評會決議是一次記兩大過，或是累計已經三大過，即可啟動下一階段的「汰除」人評會，決定不適服或續服現役。否則，如果只記一大過以下，僅能反映到年度考績，評定為丙上時，才能啟動汰除人評會，決定去留。

邱國正若真如外傳「震怒拍板撤職查辦」，權責單位依法並沒有辦法開人評會？縱使會議礙於指導，配合決議記兩大過以上、緊接著汰除撤職，也難保當事人不會提權益保障與行政救濟，一旦被駁回另為適處，國防部長的面子往哪裡放？

其實，邱國正只要裁示「從嚴議處究責」，模糊的避開「撤職」這個關鍵字，仍可對上級或社會大眾有交代，也不會毫無保留餘地。

而一旦當事人打行政救濟或行政訴訟，法院可不見得會買國防部長的帳。

其實，為延役到總統府下跪的少校現已經將屆年限22年退伍，依法11月就必須退伍，時間會解決他的需索，無須國防部長親自上陣指導，或許部長之怒除了是本能反應外，也是給高層與基層的交代。