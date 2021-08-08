暴雨肆虐馬祖芹壁村 馬防部派兵徒步搶救台版小希臘

豪雨衝擊馬祖北竿芹壁風景區等地，馬防部昨天表示，先期已派遣兵力徒步前往北竿鄉塘岐村、芹壁村等2處，投入道路清淤、環境清理等災後復原工作，另編組救災兵力916員備便投入救災。

馬防部表示，因應中央氣象局持續發布豪大雨警報，馬祖地區近24小時累積雨量近300毫米，陸軍馬祖防衛指揮部配合地方政府災防應變中心，完成一級開設及連絡官派遣，並統一調度兵力協助救災。

馬防部表示，昨天上午首先編組救災兵力916員，並完成海龍艇3艘、發電機43台、抽水機19台及中型戰術輪車等機具整備，期隨時支援救災任務。